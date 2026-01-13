辛正儿 - 政治干预利率 全球经济堪忧 | 社论

美国司法部以「伪证」调查联储局主席鲍威尔，这场围绕联储局总部翻新费用的法律发难，已然成为一纸欲盖弥彰的「借口」。鲍威尔一针见血地回应，指控的真正根源，是局方「未遵从总统的偏好设定利率」。这标志着特朗普政府对联储局独立性的攻击，已从口头胁逼升级为借助国家机器的系统性政治清算。当全球最重要的中央银行被强权阴影笼罩，基于经济数据的理性决策逻辑濒临崩塌，不仅美国经济将陷入人为制造的波动，世界也正被拖入一个充满不确定性的危险新周期。



对联储局独立性的摧毁性打击，将从根本上瓦解全球货币政策的「稳定之锚」。联储局自诞生之日起，其制度设计的核心是隔绝短视的政治压力，以专业判断服务经济长期稳定。国会赋予其独立性，正因历史证明，受政治操纵的货币政策终将引发灾难性的通膨与剧烈的经济震荡。当前，特朗普政府已开辟「司法」、「人事」、「行政」三条战线发起总攻：除对鲍威尔的调查外，更试图罢免理事库克以改组决策层；甚至绕过联储局，直接命令政府支持的房贷机构大规模购债，人为压低抵押贷款利率。这套组合拳旨在将利率这一核心经济杠杆，彻底变为服务政治私欲与短期选情的工具。一旦「数据驱动」让位于「总统驱动」，美国货币政策的可信度将荡然无存，全球利率走向将沦为政治博弈的筹码，为国际金融市场注入巨大的不可预测性。



这场单边主义的内部清洗，是政治意志向经济领域野蛮延伸的缩影，必然外溢为全球性的「黑天鹅」之源。一旦全球储备货币的发行机制被政治绑架，货币、地产、债券等核心金融市场的基础定价逻辑将发生紊乱。联储局的困境仅是冰山一角，它预示着一种更危险的趋势：经济治理规则可以被行政力量随意践踏和重写，必将制造更多非常规风险，冲击本已脆弱的全球供应链与复苏进程，让实体经济无辜受累。



特朗普近期言论屡次引发市场异动，已然揭示了一种新模式：敏感政策讯息可能成为扰动市场、为特定利益服务的手段。若联储局彻底失守，这种操控将从「偶发言论」升级为「制度化的权力」。投资者过去赖以分析的政策透明度和连续性将不复存在，市场波动将更多地反映政治风向而非经济基本面。这对全球投资者而言，是一个必须严阵以待的警报。管理资产不再仅是分析经济周期，更需要洞察政治风险，以防坠入由权力精心布置的掠夺性陷阱。



辛正儿