周显 - 智城发展已成基金股 | 政政经经

周显
6小時前
上周智城发展控股（8268）成交突见异动，连续数天忽然多了起来。智城发展是一间建筑、工程/室内装修公司，为屋宇署第I级别小型工程承建商，认可公共工程物料供应商及专门承造商名册持有之11个牌照，屋宇署注册专门承建商（通风系统类别）及第III级别E类型小型工程承建商，因此政府是该公司的主要客户。

　　智城发展业务主要在香港及澳门，其中期营业额录2.13亿元，总资产是1.03亿元，其中包括2617万元现金。

成交异动货源归边

　　智城发展具有人工智能概念，皆因它与AM Global订立战略合作备忘录，携手开发「AI算力实验室」和「人工智能助理」（AI Agent），换言之，是用人工智能来提升工程质素，以招徕更多生意。

　　该公司现时市值为8640万元，市帐率只有0.85倍，至于股价则处于接近历史低位，和上次配股集资价格相若。

　　看其中央结算纪录，前5名持股券商加起来已占74.41%，货源颇为归边。两个基金占13.79%和7.35%，原大股东只占6.56%，证明此股已成为基金股。

周显

政政经经