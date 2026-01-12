Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 新饮食「倒金字塔」 只宜参考不应盲从 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
6小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　美国发布的2025-2030版《美国人饮食指南》，以其颠覆性的「倒金字塔」结构，加上似为红肉、全脂乳制品「平反」的倡议，引起全球营养学界关注。指南的核心讯息看似简明——「吃真正的食物」，但背后的科学逻辑与公共利益考量，引发了广泛分歧。面对这场「饮食观念革命」，公众须保持清醒，认识到任何普适性指南均存在局限，个体健康终究离不开专业、个性化的指导。

　　新版指南的变革堪称激进，比以往更强调蛋白质，推出全新「倒金字塔」图示，优先顺序被重新排列，将肉类、乳制品与健康脂肪与蔬菜、水果并列在同一层，而富含纤维的全谷类（如燕麦）则被放在最底端。它显著提升了蛋白质（尤其是动物蛋白）和健康脂肪的地位，将全脂乳制品、甚至黄油和牛油列为可接受的选项。这些建议直接挑战了过去数十年来以控制饱和脂肪、强调谷物为基础的公共卫生共识。

　　这种提倡遭到权威专家的质疑。制订指南提供科学依据的顾问委员会成员指，最终版本在关键处偏离了委员会耗时两年审阅证据后提交的报告。例如，报告并未特别推荐全脂乳制品，但指南却予以高调提倡。美国心脏协会虽赞赏指南对蔬菜、全谷物和限糖的强调，但也明确担忧，鼓励红肉和全脂乳制品可能使消费者无意中摄取过量的钠和饱和脂肪，从而增加心血管疾病风险。

　　尽管指南提及了不同生命阶段的个性化建议，但其高调宣传的核心讯息——大幅增加蛋白质、拥抱全脂乳制品——很容易被大众理解为普适真理。对患有慢性肾脏病的人群，盲目高蛋白饮食可能加重负担；对乳糖不耐受或心血管疾病高危人群，推崇全脂乳制品也非明智之举。

　　正如哈佛大学专家所言，大多数美国人的蛋白质摄入已然充足，新版指南的语调却暗示全国普遍存在蛋白质不足，这可能误导公众。这深刻地提醒我们，官方膳食指南本质是一项公共政策，其制订难免涉及经济、政治与社会因素的综合权衡。

　　此外，现今社交媒体上健康讯息真伪混杂，「逆医学」思潮（如反对疫苗）时有浮现。在此环境下，一份由联邦政府发布的、带有颠覆性色彩的指南，极易被简单化解读或赋予超越其本身的意义。因此，公众需要培养科学的批判性思维。面对任何「指南」或「潮流」，大家应追问其证据来源，权衡多方专业意见，而非盲目追随。尤其病患者，最佳选择，是遵从医生的建议。

辛正儿

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
19小時前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
8小時前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
15小時前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
14小時前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
14小時前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
17小時前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
19小時前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
2小時前
更多文章
辛正儿 - 公共斜坡倾泻比率高 完善防治体系莫再拖 | 社论
　　申诉专员公署公布一项调查报告，揭示本港在斜坡安全管理上的多项隐忧。报告指，过去十年间，山泥倾泻事故中超过四成涉及政府人造斜坡，而这些斜坡发生事故的比率，竟比私人人造斜坡高一至三倍。更令人忧虑的是，部分天然山坡即使被纳入长远防治计划，却因优次较低而迟迟未获实际处理。这些发现不仅敲响了公共安全的警钟，更凸显了现行防治体系极待全面检视与改革。 　　近年斜坡维修工作虽见成效，但在极端天气频发的背
2026-01-09 02:00 HKT
头条社论