辛正儿 - 新饮食「倒金字塔」 只宜参考不应盲从 | 社论

美国发布的2025-2030版《美国人饮食指南》，以其颠覆性的「倒金字塔」结构，加上似为红肉、全脂乳制品「平反」的倡议，引起全球营养学界关注。指南的核心讯息看似简明——「吃真正的食物」，但背后的科学逻辑与公共利益考量，引发了广泛分歧。面对这场「饮食观念革命」，公众须保持清醒，认识到任何普适性指南均存在局限，个体健康终究离不开专业、个性化的指导。



新版指南的变革堪称激进，比以往更强调蛋白质，推出全新「倒金字塔」图示，优先顺序被重新排列，将肉类、乳制品与健康脂肪与蔬菜、水果并列在同一层，而富含纤维的全谷类（如燕麦）则被放在最底端。它显著提升了蛋白质（尤其是动物蛋白）和健康脂肪的地位，将全脂乳制品、甚至黄油和牛油列为可接受的选项。这些建议直接挑战了过去数十年来以控制饱和脂肪、强调谷物为基础的公共卫生共识。



这种提倡遭到权威专家的质疑。制订指南提供科学依据的顾问委员会成员指，最终版本在关键处偏离了委员会耗时两年审阅证据后提交的报告。例如，报告并未特别推荐全脂乳制品，但指南却予以高调提倡。美国心脏协会虽赞赏指南对蔬菜、全谷物和限糖的强调，但也明确担忧，鼓励红肉和全脂乳制品可能使消费者无意中摄取过量的钠和饱和脂肪，从而增加心血管疾病风险。



尽管指南提及了不同生命阶段的个性化建议，但其高调宣传的核心讯息——大幅增加蛋白质、拥抱全脂乳制品——很容易被大众理解为普适真理。对患有慢性肾脏病的人群，盲目高蛋白饮食可能加重负担；对乳糖不耐受或心血管疾病高危人群，推崇全脂乳制品也非明智之举。



正如哈佛大学专家所言，大多数美国人的蛋白质摄入已然充足，新版指南的语调却暗示全国普遍存在蛋白质不足，这可能误导公众。这深刻地提醒我们，官方膳食指南本质是一项公共政策，其制订难免涉及经济、政治与社会因素的综合权衡。



此外，现今社交媒体上健康讯息真伪混杂，「逆医学」思潮（如反对疫苗）时有浮现。在此环境下，一份由联邦政府发布的、带有颠覆性色彩的指南，极易被简单化解读或赋予超越其本身的意义。因此，公众需要培养科学的批判性思维。面对任何「指南」或「潮流」，大家应追问其证据来源，权衡多方专业意见，而非盲目追随。尤其病患者，最佳选择，是遵从医生的建议。



辛正儿