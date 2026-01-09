Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 公共斜坡倾泻比率高 完善防治体系莫再拖 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
6小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　申诉专员公署公布一项调查报告，揭示本港在斜坡安全管理上的多项隐忧。报告指，过去十年间，山泥倾泻事故中超过四成涉及政府人造斜坡，而这些斜坡发生事故的比率，竟比私人人造斜坡高一至三倍。更令人忧虑的是，部分天然山坡即使被纳入长远防治计划，却因优次较低而迟迟未获实际处理。这些发现不仅敲响了公共安全的警钟，更凸显了现行防治体系极待全面检视与改革。

　　近年斜坡维修工作虽见成效，但在极端天气频发的背景下，超强台风与暴雨带来的山泥倾泻风险不容小觑。此类事故即使少致人命伤亡，却常导致主要道路阻塞，清理工作费时，严重影响社会运作与经济活动。我们不能因近年伤亡数字偏低而轻视其潜在的社会成本与安全威胁。每一次交通中断、每一处社区隔离，都是对城市韧性的考验。

　　申诉署报告点出两大关键问题。首先，政府人造斜坡事故率远高于私人斜坡，这现象必须深究。是由于巡查密度不足、维修保养滞后，还是斜坡结构本身存在设计或建造缺陷？有关部门须立即展开专项调查，并从人力配置、资源投放两方面着手改善。公共斜坡的安全责任在政府，其标准理应更高，事故率反超私人斜坡实在不该。当局必须公开透明地交代成因，并制订具体的整改时程表。

　　其次，天然山坡的防治工作明显滞后。报告指，过去九宗严重事故多涉天然山坡，大部分未被纳入长远防治计划，或即使纳入却优次偏低，事故前未展开工程研究。这反映风险评估机制可能与实际威胁脱节。当局须立即检视天然山坡的排查与分级标准，建立以风险为导向的优次排序，并为高危山坡制订明确的工程时间表。天然山坡的治理往往更为复杂，但正因如此，更需要前瞻规划与持续投入。

　　另一个深层次问题在于跨部门协作与权责归属。政府人造斜坡常涉及路政署、房屋署、地政总署等多个部门，权责分散容易导致沟通不畅、行动迟缓。申诉署报告虽未直接点明，但过往经验显示，部门间的「灰色地带」往往成为安全隐患的温床。我们认为，中央政府有必要介入协调，设立更高层次的督导机制，明确主责单位，消除部门本位主义，以公共安全为最高准则，统筹资源与行动。

　　报告提出的32项改善建议，包括应用人工智能与大数据提升管理，以及加快对耀兴道类似地质山坡的工程研究，均具针对性。我们促请政府全面接纳并尽快落实，尤其应优先处理那些已多次发生事故的「重灾」斜坡，避免问题循环发生。

辛正儿

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
22小時前
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
9小時前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
13小時前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
12小時前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
15小時前
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
01:24
陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片
即时国际
9小時前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
17小時前
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
韩国The North Face羽绒褛涉造假！13款产品被踢爆鸭绒扮鹅绒 一文看清涉事型号
食用安全
16小時前
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5 
百佳大派现金券！登记即拎 狮球唛/嘉顿/可口可乐/维达最少减$5
饮食
14小時前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
2026-01-08 06:00 HKT
更多文章
辛正儿 - 流感变种敲响全球警钟 相信医学打针刻不容缓 | 社论
　　近日，美国经历25年来最严重的流感季节，感染人数逾千万，死亡病例达5000宗，其中新型变异株「K亚分支」的迅速扩散成为焦点。与此同时，香港夏季流感高峰期亦录得儿童重症及死亡个案。两地疫情共同揭示一个现实：流感病毒从未远离，其基因不断「洗牌」所催生的新变种，正持续挑战全球公共衞生防线。面对这次公共衞生挑战，公众要摒除侥幸心态，以科学态度积极应对，尤其应加快推动疫苗接种，筑牢个人与群体的免疫屏障。
2026-01-08 02:00 HKT
头条社论