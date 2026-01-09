辛正儿 - 公共斜坡倾泻比率高 完善防治体系莫再拖 | 社论

申诉专员公署公布一项调查报告，揭示本港在斜坡安全管理上的多项隐忧。报告指，过去十年间，山泥倾泻事故中超过四成涉及政府人造斜坡，而这些斜坡发生事故的比率，竟比私人人造斜坡高一至三倍。更令人忧虑的是，部分天然山坡即使被纳入长远防治计划，却因优次较低而迟迟未获实际处理。这些发现不仅敲响了公共安全的警钟，更凸显了现行防治体系极待全面检视与改革。



近年斜坡维修工作虽见成效，但在极端天气频发的背景下，超强台风与暴雨带来的山泥倾泻风险不容小觑。此类事故即使少致人命伤亡，却常导致主要道路阻塞，清理工作费时，严重影响社会运作与经济活动。我们不能因近年伤亡数字偏低而轻视其潜在的社会成本与安全威胁。每一次交通中断、每一处社区隔离，都是对城市韧性的考验。



申诉署报告点出两大关键问题。首先，政府人造斜坡事故率远高于私人斜坡，这现象必须深究。是由于巡查密度不足、维修保养滞后，还是斜坡结构本身存在设计或建造缺陷？有关部门须立即展开专项调查，并从人力配置、资源投放两方面着手改善。公共斜坡的安全责任在政府，其标准理应更高，事故率反超私人斜坡实在不该。当局必须公开透明地交代成因，并制订具体的整改时程表。



其次，天然山坡的防治工作明显滞后。报告指，过去九宗严重事故多涉天然山坡，大部分未被纳入长远防治计划，或即使纳入却优次偏低，事故前未展开工程研究。这反映风险评估机制可能与实际威胁脱节。当局须立即检视天然山坡的排查与分级标准，建立以风险为导向的优次排序，并为高危山坡制订明确的工程时间表。天然山坡的治理往往更为复杂，但正因如此，更需要前瞻规划与持续投入。



另一个深层次问题在于跨部门协作与权责归属。政府人造斜坡常涉及路政署、房屋署、地政总署等多个部门，权责分散容易导致沟通不畅、行动迟缓。申诉署报告虽未直接点明，但过往经验显示，部门间的「灰色地带」往往成为安全隐患的温床。我们认为，中央政府有必要介入协调，设立更高层次的督导机制，明确主责单位，消除部门本位主义，以公共安全为最高准则，统筹资源与行动。



报告提出的32项改善建议，包括应用人工智能与大数据提升管理，以及加快对耀兴道类似地质山坡的工程研究，均具针对性。我们促请政府全面接纳并尽快落实，尤其应优先处理那些已多次发生事故的「重灾」斜坡，避免问题循环发生。



辛正儿