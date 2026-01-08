陶杰 - 托儿欺诈案 | 油尖多士

美国明尼苏达州爆出「索马里托儿服务」欺诈案。



美国联邦政府每年为福利资源花费1.5万亿美元，明尼苏达州仅十几万人的索马里社区，获政府资助竟高达90亿美元。



最主要的托儿申请来自日间托儿服务，调查记者雪莱（Nick Shirly）发现有3间托儿中心的注册地址位于同一栋大楼，号称管有102名儿童，每年领取资助266万美元。



托儿中心外墙上画着潦草的卡通，招牌拼写错误。窗户被封死，室内昏暗，完全听不见儿童嬉闹的声音，雪莱拍门询问，但回应他的是一张蒙着面纱的脸，并指控他骚扰，便闭门不出。



随后，其中一间托儿中心开记者会，声称受托儿童的档案与员工档案都意外「失窃」，窃案可能与仇恨有关：是歧视索马里社区的罪犯故意搞破坏——这等说词欲令人信服，还欠一场小型火灾，古往今来但凡查帐出问题，必有档案随失火而化为乌有。



事后记者雪莱即受到恐吓，明尼苏达州长华尔茨（Tim Walz）却则指责雪莱是「种族主义者」，华尔茨即2024年民主党候选人贺锦丽挑选的搭档。



明尼苏达州堪称美国最「左」的州，其州立大学是美国左翼意识形态深耕的大本营之一。并选出了美国史上第一位穆斯林女议员奥马尔。



奥马尔反边境管制、反以色列，力撑LGBT运动，主张废除警察，当然也极度反特朗普。



这宗福利欺诈案早于2022年已经立案，但拜登下令暂缓调查，以保护政治「盟友」，但特朗普的财长贝森特毫不留情，直指奥马尔与欺诈案有关，美国纳税人的钱，经各种财产品包装，早已流出美国，90亿美元的资助，几乎与索马里GDP相当。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰