辛正儿 - 流感变种敲响全球警钟 相信医学打针刻不容缓 | 社论

近日，美国经历25年来最严重的流感季节，感染人数逾千万，死亡病例达5000宗，其中新型变异株「K亚分支」的迅速扩散成为焦点。与此同时，香港夏季流感高峰期亦录得儿童重症及死亡个案。两地疫情共同揭示一个现实：流感病毒从未远离，其基因不断「洗牌」所催生的新变种，正持续挑战全球公共衞生防线。面对这次公共衞生挑战，公众要摒除侥幸心态，以科学态度积极应对，尤其应加快推动疫苗接种，筑牢个人与群体的免疫屏障。



美国出现的变种流感病毒是一个明确警号，其变异株在疫苗株选定后才开始传播，导致现有疫苗保护力打折，这正是流感病毒善于逃避人类免疫监测的典型表现。现今全球人们流动频繁，任何地区的变种病毒都可能随旅客迅速跨境传播，构成国际公共衞生新风险。香港作为开放型大都会，须对此保持高度警惕。衞生部门须密切监测全球病毒变异动态，强化口岸与社区的病原监测网络，并做好应对潜在输入病例及本地传播的预案。公众亦须重新绷紧防护意识，在人流多的场所佩戴口罩、勤洗手。



其次，流感对儿童的威胁尤其值得关注。美国本季5000人死亡固然令人震惊，而香港短期内出现3宗儿童流感死亡个案，同样触目惊心。数据显示，本地六个月至两岁幼童的流感疫苗接种率仅约两成，反映不少家长或低估了流感的严重性。须知，流感绝非普通感冒，儿童免疫系统尚未健全，感染后易出现高热、肺炎、脑炎等严重并发症，甚至危及生命。医学专家一致强调，接种疫苗是预防重症及死亡最有效的手段。疫苗需约两周才能产生足够保护力，因此家长必须争取时间，尽早为子女安排接种。



经过新冠疫情洗礼，社会应坚定对疫苗科学的信心，疫苗接种是减轻疾病负担、保护医疗系统不至于崩溃的关键。尽管极少数人可能对疫苗有疑虑，但整体而言，疫苗的安全性和效益已获国际广泛认证。相较于感染流感可能带来的健康损害乃至生命风险，接种疫苗的益处远远大于其极低概率的副作用。公共衞生部门与医护专业应继续加强科普教育，以透明数据和专业解说消除公众误解。市民亦应主动寻求可靠资讯，基于科学证据作出理性选择，为自己、家人及社区履行健康责任。



辛正儿