辛正儿 - 动武掠邻国资源 政经黑天鹅涌现 | 社论

辛正儿 - 动武掠邻国资源 政经黑天鹅涌现

头条社论
辛正儿
1小時前
　　美国对委内瑞拉采取军事行动，在国际战略与金融圈内引发深思，折射出的「石油、美元、武力」三位一体逻辑，揭示当前国际秩序中深层的裂痕与霸权国家的路径依赖，亦凸显单边主义思维的危险与虚弱。

　　美国以反毒为名，以掌控全球最大石油储备为实，向委国动武。这一行动建立在一个过时的帝国逻辑之上：即以军事强权攫取邻国资源，用以巩固美元作为世界储备货币的地位，从而维持全球霸权的循环。这种思维，是本世纪初「石油战争」叙事的粗暴延续，它误判了21世纪世界权力本质的变迁。今日，能源权力已不止系于地底的黑金，更在于绿色科技、供应链韧性与国际规则的领导力。以武力占据别国石油，必然会失去更多无形的国际信任与道德权威，加速既有秩序的崩解。

　　对金融市场而言，短期内避险情绪或推高美元与黄金，油价或因恐慌溢价飙升，看似强化了美国主导的金融体系。然而，这种「强势」完全是恐惧催生的泡沫。长期来看，以枪炮掠夺资源，将成为对美元信用最彻底的「自杀式宣传」。它向世界昭示，美元的价值不再依赖于美国经济的创新与法治，而可能依赖于对主权国家的武力胁逼。这只会驱使更多国家，包括美国的盟友，积极寻求多元化的储备资产与支付体系，加速「去美元化」的进程。

　　政治方面，美国向邻国动武，违反了《联合国宪章》主权平等与不使用武力原则。若霸权国家可随意以「执法」之名，对另一个主权国推行政权更迭，国际法将彻底沦为一纸空文，世界将退回「强权即公理」的丛林时代。这不仅会引爆委内瑞拉及整个拉丁美洲的持久动荡与人道灾难，更将为全球其他地区的冲突树立一个极其危险的先例，或导致地缘政治风险频发，所有国家的安全与发展成本都将急剧攀升。

　　这次事件，是一次深刻的警醒。它告诉我们，旧霸权的剧本已无法应对新世界的挑战。依靠枪炮维系的石油美元体系，终将是沙上之塔。未来的稳定与繁荣，只能建立在合作、规则与共同发展的坚实地基之上。各国，尤其是大国，是时候抛弃那些引发灾难的冷战幻觉，为一个不再以武力恐吓为基础的国际新秩序，负起更大的责任。

辛正儿 - 授权票漏洞成围标温床 修例监管维修刻不容缓
　　宏福苑发生大火灾后，全城关注维修楼宇不法行为，廉署拘捕多人调查。早前廉署亦在观塘区采取执法行动，揭露一个盘根错节的楼宇维修贪污网络，这个团伙涉及翠屏北邨及合和大厦两个屋苑的大维修工程。反围标大联盟发言人庄荣辉指出，有关团伙的操作手法，属于常见围标方式，他们往往在社区等待屋苑老年化后「食餐大茶饭」，严重剥削小业主利益。 　　按现行制度，业主可以通过「委任代表文书」授权他人代为投票。这一制度
2026-01-06 02:00 HKT
