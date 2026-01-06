陶杰 - 巴黎伤人案 | 油尖多士

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰
9小時前
时评 专栏
　　圣诞节翌日下午，巴黎地铁市中心的「共和站」发生伤人案，一个马里籍的男人随机刺伤3名女乘客。

　　离奇的是，这个凶手继续坐地铁回到住处，恍如无事发生，由事发的地铁站到达他位于郊区的住处，需时超过一个钟。直至晚上7点多，警察上门将其抓捕，多亏有监控镜头清晰拍到凶手的面部。

　　该马里凶手年仅25岁，早就在巴黎警察局留有案底，包括抢劫、贩毒、性骚扰等，是监狱常客，上年7月再度获释，已经上了强制遣返的名单。按照原定的程序，释放当日便送入行政拘留中心，只待确认航班，便可送走瘟神。

　　然而，该凶手没有一本有效护照，须马里政府发放通行证，承认他是马里人，便可遣返马里。但拘留中心每日都在等马里政府的文件，一直杳无回音，而法国政府行政拘留最多只有90日。

　　从7月获释到12月，早已超过了90日，该犯合法走出拘留中心，承诺自己不会逃跑，一定老老实实留在政府提供的住所，当然，「老老实实」从来不是这类惯犯的做人宗旨，何况住处、食物都有政府包底，他百无聊赖，坐地铁到市中心，随机持刀伤人。

　　万幸3个名受害人均无性命之忧，该犯再度被捕，亦将再次入狱，可以预料，待他出狱之后，他将再次「入住」行政拘留中心，继续等待马里政府发放文件，继续等待坐上遣返马里的航班，而马里政府很有可能继续杳无音讯，陷入循环。

　　此类罪犯难道只是孤例？法国政府须为之耗费多少警力与公帑？唯一值得称道的是监控镜头可清晰识别罪犯面容，所谓「侵犯人权」的反对理由，在今日的巴黎恐已无民意基础。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

