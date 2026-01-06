Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 授权票漏洞成围标温床 修例监管维修刻不容缓 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
9小時前
　　宏福苑发生大火灾后，全城关注维修楼宇不法行为，廉署拘捕多人调查。早前廉署亦在观塘区采取执法行动，揭露一个盘根错节的楼宇维修贪污网络，这个团伙涉及翠屏北邨及合和大厦两个屋苑的大维修工程。反围标大联盟发言人庄荣辉指出，有关团伙的操作手法，属于常见围标方式，他们往往在社区等待屋苑老年化后「食餐大茶饭」，严重剥削小业主利益。

　　按现行制度，业主可以通过「委任代表文书」授权他人代为投票。这一制度本为解决业主无法亲身出席会议而设，却沦为围标集团的工具。九龙东立法会议员邓家彪指，现行法例就同一人可获多少授权票未有设限。令人忧虑的是，不少长者业主因不理解维修合约内容，往往轻易签署授权书，甚至将投票授权交给不相熟的人士，令不法分子有机可乘。

　　针对授权票制度的改革，实政圆桌立法会议员庄豪锋建议，改善授权票制度，在授权票清楚列明授权者的投票意向，并确保有物业管理公司的人员在场监督。而立法会议员方国珊则建议，研究提高业主大会由业主亲身到场投票的最低人数门槛，并考虑授权票需由独立第三方专业人员核对真伪。这些建议的核心，在于平衡便利与监管，一方面不阻碍业主大会的召开，另一方面堵塞制度漏洞。

　　从宏福苑大火到最近的廉署行动，都显示单靠业主和法团难以应对围标集团。政府需要在反围标发挥更大作用。有意见认为，民政事务总署应向法团提供协助，抽查授权书的服务，并加强打击伪造授权票的力度。其实，当局的协助不限于此，例如鼓励业主和物管公司制订维修手册，以及如何让业主为日后维修工程做好财务安排规划等，政府须从多方面介入并支援业主，才能阻止围标勾当。这项工作涉及业主、法团和建筑界，问题复杂，但修例事在必行，由于涉及小业主利益，也与楼宇安排有关，宜早莫迟。

