周显 - 港IPO迎大牛市 | 政政经经

现时香港正在进入一个IPO大牛市，皆因有300间公司正在申请当中，这是一个史无前例的数字。



这当然也因香港交易所（388）和证监会大开绿灯有关，于2025年只有1间公司的申请被驳回，对上一宗被驳回已是2023年的事了。



因此很多业内人士纷纷说，𠵱家好易在香港上市，所以都乘着这个风潮，乘机递表，皆因他们见过鬼都怕黑。几年前，监管越来越严格，上市过程问长问短，一个乳臭未干的小毛头，从来没有做生意经验，却去质问创业成功的老板，公司未来有没有可持续发展性，que来que去问几百次问题，正是教老豆生仔，都唔知做乜。



监管机构大开绿灯



其实经营交易所十分简单，一切依法办事，够条件，就畀佢上市，条件不符合，就给予一个限期让其达标，达不到标就退市，根本就不用「阿吱阿咗」，作出很多不切实际的无谓假设。



这正如监管也是十分简单，够证据就拉人，不够证据就别动手，不要搞些未审先判的前置式监管。香港证券业走了10年的冤枉路，现在是走回正路了，但也浪费了10年。



周显