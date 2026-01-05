辛正儿 - 金融与创科联动 构建高质量发展 | 社论

财政司司长陈茂波指出，在港上市的新经济公司交投已占港股约三成，预告今年将有更多内地前沿科企赴港。这一趋势不仅印证了全球资本对创新科技的追逐，更清楚地勾勒出香港经济转型的路径：凭借「内联外通」的独特优势，成为联通内地创科力量与国际市场的超级枢纽，以此驱动自身高质量增长。



香港的这一角色至关重要。内地创新科技力量正在迅速提升，从「国产GPU四小龙」之一的壁仞科技成为港股「第一股」，到浙江多间创科企业落户科学园，各案例表明，香港正成功吸引内地实体企业将这里作为上市融资、获取专业服务和进军国际的基地。这形成了一个强大的协同效应：内地企业获得了梦寐以求的国际化平台和资本活水，而香港的金融市场则注入了最具成长性的新机会，推动了从上市、资产管理到专业服务全产业链的升级与繁荣。陈茂波司长鼓励企业「落户本港、设立科研中心」的愿景，正是要将「金融输血」深化为「科技造血」，在香港本地培育更完整的创科生态，实现从「融资窗口」到「创新平台」的质变。



然而，热潮之中尤需冷思考。创新科技范畴广阔，投资者，尤其是广大散户，须练就一双慧眼。市场大致可分为「硬科技」与「概念科技」。前者如新闻中点名的GPU（图形处理器）、人工智能晶片、生物医药等，具备深厚的研发壁垒、清晰的专利成果和可预见的市场需求，其价值根植于扎实的技术突破与产业化能力。后者则或仅依附于市场热点叙事，缺乏核心技术与可持续商业模式。投资人追逐增长潜力无可厚非，但若不想让投资沦为一场赌博，就必须深入研究，优先选择那些研发投入强度高、技术领先性经过验证、市场占有率正在提升的「硬科技」企业。这是管控风险、争取长期超额回报的最根本保证。



投资者以理性辨识真科技，不仅是守护自身财富，也是在为真正推动社会进步的企业投票。



辛正儿