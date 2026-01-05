Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 金融与创科联动 构建高质量发展 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
9小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　财政司司长陈茂波指出，在港上市的新经济公司交投已占港股约三成，预告今年将有更多内地前沿科企赴港。这一趋势不仅印证了全球资本对创新科技的追逐，更清楚地勾勒出香港经济转型的路径：凭借「内联外通」的独特优势，成为联通内地创科力量与国际市场的超级枢纽，以此驱动自身高质量增长。

　　香港的这一角色至关重要。内地创新科技力量正在迅速提升，从「国产GPU四小龙」之一的壁仞科技成为港股「第一股」，到浙江多间创科企业落户科学园，各案例表明，香港正成功吸引内地实体企业将这里作为上市融资、获取专业服务和进军国际的基地。这形成了一个强大的协同效应：内地企业获得了梦寐以求的国际化平台和资本活水，而香港的金融市场则注入了最具成长性的新机会，推动了从上市、资产管理到专业服务全产业链的升级与繁荣。陈茂波司长鼓励企业「落户本港、设立科研中心」的愿景，正是要将「金融输血」深化为「科技造血」，在香港本地培育更完整的创科生态，实现从「融资窗口」到「创新平台」的质变。

　　然而，热潮之中尤需冷思考。创新科技范畴广阔，投资者，尤其是广大散户，须练就一双慧眼。市场大致可分为「硬科技」与「概念科技」。前者如新闻中点名的GPU（图形处理器）、人工智能晶片、生物医药等，具备深厚的研发壁垒、清晰的专利成果和可预见的市场需求，其价值根植于扎实的技术突破与产业化能力。后者则或仅依附于市场热点叙事，缺乏核心技术与可持续商业模式。投资人追逐增长潜力无可厚非，但若不想让投资沦为一场赌博，就必须深入研究，优先选择那些研发投入强度高、技术领先性经过验证、市场占有率正在提升的「硬科技」企业。这是管控风险、争取长期超额回报的最根本保证。

　　投资者以理性辨识真科技，不仅是守护自身财富，也是在为真正推动社会进步的企业投票。

辛正儿

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
4小時前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
11小時前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
3小時前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
16小時前
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
01:00
万千星辉2025｜《新闻女王2》黄宗泽首封视帝：以为冇得再上嚟  曾恋胡杏儿7年  不婚主义身家过亿
影视圈
12小時前
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
曾志伟卸任TVB总经理丨重温5年改革路 《中年好声音》等综艺获好评 邀巨星出席大骚 前艺员回归拍剧
影视圈
11小時前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
22小時前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
18小時前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
12小時前
更多文章
辛正儿 - 筑网络防火墙 先沟通多引导 | 社论
　　传媒报道，法国总统马克龙计划自2026年9月起，全面禁止15岁以下青少年使用社交媒体，并将校园手机禁令扩大至高中。此举若实施，法国将会继澳洲之后，全球第二个采取此类强硬措施的国家。这一动向，连同澳洲已生效的「16岁以下禁令」，反映出不少国家对青少年深陷「电子奶嘴」的焦虑。然而，保护下一代免受网络侵害，是一项系统工程。简单的一刀切禁止，效果存疑且可能引发新问题。 　　首先，任何涉及青少年切
2026-01-02 02:00 HKT
头条社论