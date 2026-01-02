邵家辉 - 立法会履新 着力拼经济 | 家辉讲场

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家辉
20分鐘前
　　昨日第八届立法会议员在特首李家超监誓下完成宣誓，正式就任履职。作为其中一分子，我深感光荣且责任重大，日后必定竭尽所能，协助政府拼经济、惠民生，为国为港作贡献。

　　事实上，立法会不仅有监察政府工作之责，也是协助政府高效施政、推动发展的重要伙伴。未来我们议员们需在法律制订、财政审批、政策完善等方面与政府加强协作，共同促进香港经济增长，从而增进社会民生福祉。

　　今年是国家「十五五」规划开局之年，标志着我国现代化建设迈入新征程。香港该找准定位，主动对接「十五五」规划，深度参与粤港澳大湾区建设。这既是国家对香港的期盼，也是香港发展更上一层楼的契机。

　　香港位处国家「国内国际双循环」发展格局的关键节点，且为全国最具国际化特色、开放程度最高且实行普通法的城市，具有与国际规则深度衔接的独特联通优势。这一优势与大湾区内地城市丰富资源、完整产业链和广阔市场相结合，构建起功能互补、协同发展的世界级区域经济体。我会积极支持特区政府落实「十五五」规划中有关港澳发展内容，巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位，加快建设国际创新科技中心，因地制宜发展新质生产力，更好融入及服务国家发展大局。

　　因应本港批发零售业面对的挑战，我会推动政府持续推出措施兴旺市道，同时协助业界加快转型步伐，通过融合科技创新与国家的天然资源和产业链优势，培育具有本地特色的优质品牌，藉电商平台助本港商品「走出去」。我会促进区域监管合作，建设法规和标准对接等支援机制，协助香港产品开拓内地市场，并与内地优质品牌结成「出海联盟」，共同拓展国际市场，开拓更广经营空间。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

