Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 筑网络防火墙 先沟通多引导 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
20分鐘前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　传媒报道，法国总统马克龙计划自2026年9月起，全面禁止15岁以下青少年使用社交媒体，并将校园手机禁令扩大至高中。此举若实施，法国将会继澳洲之后，全球第二个采取此类强硬措施的国家。这一动向，连同澳洲已生效的「16岁以下禁令」，反映出不少国家对青少年深陷「电子奶嘴」的焦虑。然而，保护下一代免受网络侵害，是一项系统工程。简单的一刀切禁止，效果存疑且可能引发新问题。

　　首先，任何涉及青少年切身利益的公共政策，必须充分倾听民意，尤其是家长与青少年的心声。法国的情况是，禁令构想获高达73%的民众支持，反映了家长的深切担忧。然而，政策若缺乏家庭的认同与配合，极易在执行中失效。在香港，手机已成为许多青少年成长中的日用品，若骤然禁止，不仅可能激化亲子矛盾，切断必要的家庭联络渠道，更可能如一些专家所警告，将青少年推向更隐蔽、监管更弱的网络角落。因此，政策的制订必须审慎，寻求保护与发展之间的平衡。

　　家长是守护孩子的第一道，也是最重要的一道防线。筑起家庭「防火墙」，核心在于积极的沟通与陪伴，而非单纯的技术封锁。研究证实，社交媒体对青少年的伤害，如抑郁、焦虑风险倍增，常与网络欺凌、睡眠不足和现实活动减少密切相关。家长的责任，是从「电子保母」的角色中抽身，通过平等对话，了解孩子的网络世界，教会他们识别风险、管理时间。正如意大利有专家所言，与其呵斥，不如让孩子分享在手机上学到了甚么，以此建立持续的亲子对话。在此基础上，共同制订使用规则，辅以过滤程序等技术手段，才能形成有效管理。

　　教育界在此议题上肩负不可替代的责任。学校不仅是传授知识的殿堂，更应成为培育学生数字素养和健康生活习惯的主阵地。法国推动校园「数字暂停」，澳洲禁令后校园不良行为大幅减少，均说明减少在校不当使用社交媒体能直接改善学习与社交环境。然而，比「禁止」更重要的是「教导」。学校需将媒介素养教育纳入课程，系统性地培养学生辨别资讯真伪、保护个人隐私、抵制网络暴力和避免成瘾的能力。同时，学校应创造丰富多样的线下体育、文化与社交活动，让孩子们在现实世界中获得成就感与归属感，从根本上降低对虚拟世界的过度依赖。

　　归根结底，社交媒体是现代生活的一部分，绝非洪水猛兽。保护青少年，目标不应是将其与数字世界完全隔离，而是帮助他们安全、健康地畅游其中。这需要政府以审慎、灵活的政策划定底线并严格监管平台；需要学校提供系统的教育与丰富的替代选择；更需要每一位家长付出时间与耐心，以沟通建立信任，以引导替代禁锢。只有家庭、学校与社会三方协力，我们才能为下一代构建一个清朗的网络空间，让他们既能享受科技之便，更能拥有一个健康、充实的真实童年。

辛正儿

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小時前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小時前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小時前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小時前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小時前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小時前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
10小時前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
4小時前
更多文章
辛正儿 - 工业旅游够吸引 开拓无处不旅游 | 社论
　　政府正推动旅行社与本地知名品牌合作，开发入厂参观生产线及品牌历史导赏的新旅游模式。这一举措被视为对「无一处不旅游」理念的具体实践。 　　今年首8个月，整体访港旅客人次达3320万，较去年同期大幅上升12%。在旅游市场全面复苏的背景下，香港需要不断创新旅游产品以保持竞争力，旅游市场正处于转型关键期，其中多元化的需求日益凸显，传统观光购物已不能满足追求深度体验的新型旅客。面对这一趋势，香港拥
2025-12-31 02:00 HKT
头条社论