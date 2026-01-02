辛正儿 - 筑网络防火墙 先沟通多引导 | 社论

传媒报道，法国总统马克龙计划自2026年9月起，全面禁止15岁以下青少年使用社交媒体，并将校园手机禁令扩大至高中。此举若实施，法国将会继澳洲之后，全球第二个采取此类强硬措施的国家。这一动向，连同澳洲已生效的「16岁以下禁令」，反映出不少国家对青少年深陷「电子奶嘴」的焦虑。然而，保护下一代免受网络侵害，是一项系统工程。简单的一刀切禁止，效果存疑且可能引发新问题。



首先，任何涉及青少年切身利益的公共政策，必须充分倾听民意，尤其是家长与青少年的心声。法国的情况是，禁令构想获高达73%的民众支持，反映了家长的深切担忧。然而，政策若缺乏家庭的认同与配合，极易在执行中失效。在香港，手机已成为许多青少年成长中的日用品，若骤然禁止，不仅可能激化亲子矛盾，切断必要的家庭联络渠道，更可能如一些专家所警告，将青少年推向更隐蔽、监管更弱的网络角落。因此，政策的制订必须审慎，寻求保护与发展之间的平衡。



家长是守护孩子的第一道，也是最重要的一道防线。筑起家庭「防火墙」，核心在于积极的沟通与陪伴，而非单纯的技术封锁。研究证实，社交媒体对青少年的伤害，如抑郁、焦虑风险倍增，常与网络欺凌、睡眠不足和现实活动减少密切相关。家长的责任，是从「电子保母」的角色中抽身，通过平等对话，了解孩子的网络世界，教会他们识别风险、管理时间。正如意大利有专家所言，与其呵斥，不如让孩子分享在手机上学到了甚么，以此建立持续的亲子对话。在此基础上，共同制订使用规则，辅以过滤程序等技术手段，才能形成有效管理。



教育界在此议题上肩负不可替代的责任。学校不仅是传授知识的殿堂，更应成为培育学生数字素养和健康生活习惯的主阵地。法国推动校园「数字暂停」，澳洲禁令后校园不良行为大幅减少，均说明减少在校不当使用社交媒体能直接改善学习与社交环境。然而，比「禁止」更重要的是「教导」。学校需将媒介素养教育纳入课程，系统性地培养学生辨别资讯真伪、保护个人隐私、抵制网络暴力和避免成瘾的能力。同时，学校应创造丰富多样的线下体育、文化与社交活动，让孩子们在现实世界中获得成就感与归属感，从根本上降低对虚拟世界的过度依赖。



归根结底，社交媒体是现代生活的一部分，绝非洪水猛兽。保护青少年，目标不应是将其与数字世界完全隔离，而是帮助他们安全、健康地畅游其中。这需要政府以审慎、灵活的政策划定底线并严格监管平台；需要学校提供系统的教育与丰富的替代选择；更需要每一位家长付出时间与耐心，以沟通建立信任，以引导替代禁锢。只有家庭、学校与社会三方协力，我们才能为下一代构建一个清朗的网络空间，让他们既能享受科技之便，更能拥有一个健康、充实的真实童年。



辛正儿