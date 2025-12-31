Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 工业旅游够吸引 开拓无处不旅游 | 社论

头条社论
辛正儿
7小時前
时评 专栏
　　政府正推动旅行社与本地知名品牌合作，开发入厂参观生产线及品牌历史导赏的新旅游模式。这一举措被视为对「无一处不旅游」理念的具体实践。

　　今年首8个月，整体访港旅客人次达3320万，较去年同期大幅上升12%。在旅游市场全面复苏的背景下，香港需要不断创新旅游产品以保持竞争力，旅游市场正处于转型关键期，其中多元化的需求日益凸显，传统观光购物已不能满足追求深度体验的新型旅客。面对这一趋势，香港拥有独特的优势。本地众多老字号品牌如酱料、传统饼食等，承载着几代人的集体记忆，其生产过程和品牌故事本身就成为独特的旅游资源。

　　类似的工业旅游并非全新概念，早在上世纪五十年代已在欧洲兴起。在香港，参观可乐厂、嘉顿面包厂曾是许多人的童年记忆。这类活动将工业生产与旅游体验有机结合，按参观对象分为两大类：一类是在运作中的工业设施内进行，展示生产过程和企业文化；另一类则以工业遗址为载体，通过博物馆或展演场地形式呈现工业遗产。

　　对香港而言，工业旅游具有多重价值。它不仅是旅游产品的创新，更是品牌价值的延伸和文化传承的载体。而近日再出的工业品牌旅游，是多元化旅游发展之一，早前当局已成功开发「大、小区」深度游、历史遗迹游、生态保育游等多种主题线路，满足了不同旅客的需求。

　　未来的创新，更需要跳出传统框架。主题多样化是吸引不同客群的关键，例如大学校园设施参观、主题美食比较团、影视文化追寻等新颖主题，都能为旅客提供独特体验。

　　本地个别机构也积极参与旅游创新，例如赛马会推出的「赛马旅游」，让中外旅客亲身体验香港独特的赛马文化；港交所开放预约参观，展示了香港作为国际金融中心的另一面。这些新活动不仅丰富了旅游产品，也强化了这些机构自身的品牌形象，形成了互利共赢的局面。

　　而持续的政策支持，是旅游业创新的重要保障。2025年《施政报告》明确提出发展「游艇经济」，计划增加约600个游艇新泊位，并在「机场城市」项目中额外提供超过500个泊位。政府还将向旅发局拨款12.35亿港元，用于推广特色旅游项目，体现了对旅游业创新的实质性支持。

　　多元化兼具特色主题旅游的兴起，是这座城市从「购物天堂」向体验之都转型的缩影。当游客在酱料厂亲手参与酿造过程，在饼食工坊学习传统技艺，他们带走的不仅是商品，更是对香港文化的深度理解。

　　从赛马场到大学校园，从金融交易所到乡郊农场，香港每一处都在诉说着独特的故事。这些故事通过创新的旅游形式被重新讲述，正在织一幅「无一处不旅游」的全新城市体验。

辛正儿

