辛正儿 - 粤车南下促融合 法规检讨正其时 | 社论

粤车南下促融合 法规检讨正其时 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
2小時前
　　随着「粤车南下」政策于12月23日正式实施，首批中签的广东车主已驾车驶入香港市区，即引发对香港车辆管理法规是否不合时宜及未能推动内地与香港融合的讨论，更令人思考香港法规应否更国际化。

　　「粤车南下」初期，部分粤车两侧车门玻璃较本地车辆不透光，即俗称的「黑玻璃」，引发了公众对验车双重标准的质疑。现时香港法例要求本地车辆挡风玻璃和前座侧窗必须达到70%或以上透光度。根据运输署的回复，对于在香港作短暂逗留的车辆，前挡风玻璃透光度不可小于70%，但前座两侧窗玻璃透光度要求则不适用。

　　然而，现时全球各大车厂出于环保考虑，会透过降低玻璃透光度来减少日照带来的热能。内地及国外政府早已放宽玻璃透光度的规定。现行政策要求不可使用「黑玻璃」有保安考虑，要让执法人员能看到车内的人和物件，但法例同时容许司机拉上窗帘，存在政策矛盾。汽车业界亦提出＇随着电子倒后镜普及，降低车侧玻璃透光度对安全性的影响甚低。故此，检讨法例容许使用不透光玻璃，是国际大趋势，亦有利环保，当局宜顺势而行。

　　此外，香港现时沿用靠左行驶（即左上右落）的交通规则，运输基建设施和交通管理措施均以此为基础设计。在这种道路系统下，一般采用右軚汽车；而左軚汽车的设计与靠左行驶的交通运输及道路系统不相符。运输署明确表示，除非有特殊情况，否则不会接纳左軚车的登记及发牌。这一限制使香港居民难以选用内地生产的左軚车，与国际间兼容趋势存在差异。

　　诚然，世界各地在制订交通规则和汽车标准时均有其考量，不少地区对使用与其道路系统不相符的车辆施加限制。然而，随着全球化发展，多个国家已容许左右軚车同时使用，香港的法规则显得较为严格。

　　随着「粤车南下」与「港车北上」相辅相成，香港已有条件放宽引进更多左軚车辆南下，甚至可考虑修改法例，允许进口右軚和左軚车辆，并让左軚车辆在香港路面行驶，只需适当调整各措施配合，如车辆出厂价、保险条款修改、驾驶培训以及道路设施等。

　　另一方面，「粤车南下」政策也带来新挑战，主要是内地驾驶者对香港交通条例所知不深，如不同路段时速限制及其他交通守则，可能导致潜在的交通风险。当局有需要考虑向内地驾驶者提供更系统的培训，同时发放更全面的宣传资讯。

　　值得注意的是，「粤车南下」的申请人须确保指定司机持有有效的香港正式驾驶执照。这一要求虽然能确保驾驶者对香港交通规则有一定了解，但针对性的适应培训仍然必要。

