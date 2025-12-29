辛正儿 - 河套开园成创科强力引擎 | 社论

河套深港科技创新合作区香港园区于12月22日正式开园，这不仅是北部都会区规划中的一座地标建筑落成，更是香港创科发展的里程碑。创科及工业局局长孙东说，首三座大楼已有逾60间企业进驻，其中约六成为内地企业，两成半来自海外。这良好的开局，是一张亮眼的招商成绩单，也清晰地勾勒出河套区的战略定位。



河套区凭借「一国两制」和「国内境外」的独特优势，正迅速成为内地创科企业「借港出海」的首选平台。超过六成的内地企业进驻，反映了它们敏锐地看中的，是香港零关税、低贸易壁垒的环境，以及「香港制造」的国际信誉和庞大的融资市场。通过河套，内地企业可以更便捷地对接国际规则、人才与资本，将创新产品推向全球。与此同时，约四分一的海外企业进驻，则希望借此进入大湾区及内地市场。这种「引进来」与「走出去」的双向流动，使河套成为汇聚全球创新要素的枢纽，其角色远超一个单纯的产业园区。



河套区也为香港的基础科研实力提供了绝佳的落地与转化场景，是打通创新链「最后一公里」的重大契机。香港拥有五间世界百强大学和十六间国家重点实验室，在生命科学、人工智能等领域的基础研究实力雄厚。然而，过去常受制于本地产业链不完整，科研成果难以就地转化。河套区采用的「科研+中试」发展模式，恰好弥补了这一短板。它让香港顶尖高校的实验室成果，能够在「一河之隔」的深圳找到完整的产业链、先进的中试设备和庞大的应用市场。这种「香港研发、深圳转化、河套协同」的模式，将有力推动香港从上游的「从0到1」原始创新，走向中下游的「从1到N」产业化，真正把知识变成经济产值。



蓬勃的创科活动必然催生对高端专业服务的旺盛需求，为香港的法律、知识产权、金融及风险投资等行业带来黄金机遇。科创企业的成长离不开专利布局、法律保障、融资支持和上市规划。河套园区规划设立综合专业服务中心，正是为了满足这些需求。香港作为国际金融中心和普通法区，在跨境融资、风险投资、知识产权保护与仲裁等方面具有不可替代的优势。随着园区内企业纷纷进入研发和商业化阶段，对相关专业服务的需求将呈指数级增长。这不仅是业务量的简单增加，更是香港专业服务业与前沿科技产业深度融合、提升专业内涵的历史性机遇。



香港对河套区期待已久，其意义堪比备受瞩目的启德体育园。后者旨在带动文旅体育经济，而河套区则肩负着为香港孵化新质生产力、重塑经济格局的战略使命。特区政府预计，河套园区全面运作后，可提供近10万个就业职位，为香港GDP贡献千亿港元。然而，宏伟蓝图的实现仍面临挑战，例如连接深港的西面跨河连接桥需在2027年前尽快建成，以实现人员、物资的「无感」高效流通。但开园即满租的热烈反响，证明了市场的信心。河套区不只是一个园区，它是香港融入国家发展大局的关键支点，也是激发本地创新潜能的引擎，将大力推动香港成为具有全球影响力的国际创科中心。



辛正儿