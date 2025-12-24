Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 南北有秩序通车 双向奔赴新里程 | 社论

辛正儿
2小時前
　　前日（23日）零时，港珠澳大桥香港口岸迎来历史性一幕：首批预约了的内地私家车，悬挂着崭新的「FT」车牌，驶入香港市区。几乎同时，珠海口岸的另一侧，北上的香港单牌车亦川流不息。这一南一北的车流，非简单的交通互动，而是粤港澳大湾区发展动能的一次深刻切换。随着「粤车南下」第二阶段正式落地，与先行一步的「港车北上」政策双轨并驰，标志着大湾区城市融合从「单向流动」的旧模式，升级为「双向奔赴」的新里程。这不仅是交通规则的衔接，更是区域经济彻底的畅通，必将以前所未有的力度，驱动香港与内地社会的深度融合，实现双方民生与经济的全面升级。

　　「双向奔赴」的核心，在于打破了长久以来有形与无形的壁垒，使「一小时优质生活圈」从规划蓝图化为生动日常。过去，粤港之间的要素流动虽频，但受制于通关手续、交通接驳等诸多不便，难以形成深层次、高效率的整合。「港车北上」让香港居民得以轻松驾车深入珠江西岸，探亲、购物、度假乃至考察投资，变得「说走就走」；而今，「粤车南下」则赋予广东居民同等的便利，赴港旅游、商务、消费不再受固定交通班次的束缚。这种对称性的权利赋予，使得人才、资金、讯息、消费力得以遵循市场规律和个体需求，在珠江口两岸自由寻优配置。香港市民周末驱车至中山品尝地道美食，广东家庭自驾赴维港欣赏夜景，这种基于高度便利性的「微循环」，正重塑大湾区居民的生活模式，为更广泛的社会文化交融奠定坚实根基。

　　更为深远的是，这种「双向奔赴」正强力驱动区域经济格局优化与产业动能升级，实现「1+1大于2」的协同效应。对于香港而言，「粤车南下」直接注入消费活力。每次停留可达3日的内地游客，属于高增值消费群体，将惠及零售、餐饮、酒店乃至专业服务等广泛行业。同时，政策精准激活了港珠澳大桥这座「世纪工程」的潜能，使其从象征性的地标转变为繁忙的「经济动脉」与「民生通道」。对于内地，尤其是珠江西岸城市，「港车北上」已证明其强大的消费牵引力，催生了北上购物等新趋势，带动了本地商业与文旅产业蓬勃发展。两者结合，形成了强大的合流效应：香港的国际化和服务业优势，与内地广大的市场腹地、完善的产业链和科技创新活力，通过便捷的人车流动被更紧密地捆绑在一起。这促进了「香港研发+内地转化」，「香港专业服务+内地市场应用」等新型合作模式的加速落地，为大湾区构建具有全球竞争力的现代产业体系提供源源不断的动力。

　　从宏观视角看，「粤车南下」与「港车北上」的同步实施，是大湾区规则衔接、机制对接的典范之作，其意义远超交通政策本身。它展现了一种在「一国两制」框架下，通过制度创新化解边界阻碍、最大化释放协同红利的智慧和决心。

头条社论