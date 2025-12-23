辛正儿 - 盛事经济发力 旅客数字上升 | 社论

2025年将尽之际，香港这座「亚洲盛事之都」再次展现出其独特魅力。今年首11个月，访港旅客突破4500万人次，超越去年全年总和。而在刚过去的周六，单日访港旅客逼近23.6万人次，创下国庆黄金周以来最高纪录，这良好状况，与香港盛事经济越办越好，大有关系。



香港下半年活动日程表琳瑯满目。故宫文化博物馆的「古埃及文明大展」开幕以来，已吸引逾7.6万人次入场参观。展览特别推出的文创产品迅速售罄。同时，由旅发局主办的升级版「美酒佳肴巡礼」于十月在中环海滨举办，活动中的「名气美食街」汇聚了13颗米芝莲星及7颗黑珍珠钻，让美食爱好者一次体验「摘星夺钻」的满足感，好评如潮。而今年3月启用的启德体育园，已晋身世界级场地，12月音乐盛事接踵而来，从月初的韩国女团TWICE演唱会，到月末的周深跨年纪念场，一系列精彩演出几乎填满整个月的周末。



圣诞临近，香港街头弥漫又中又西的浓厚节日氛围，成为吸引中外旅客的一大亮点。数据显示，今年前11个月的非内地访港旅客约1000万人次，同比增长16%。这一结构性转变不仅丰富了香港的旅客构成，更为本地旅游相关产业带来更均衡的发展机遇。背后驱动的成因，在于丰富多姿的盛事经济，成功吸引中外旅客。



旺丁亦旺财。一场大型活动带来的不仅仅是门票收入，而是惠及旅游、餐饮、零售、酒店和交通等多个行业。香港酒店业的表现尤为突出，2025年上半年平均入住率达到85%。餐饮零售业同样受益。在「超级盛事周」期间，旺区餐厅和商店的人流及消费明显增多。



香港盛事经济的成功，亦擦亮香港的国际名片，使香港在国际旅游城市排行中屡获佳绩。在最新的「全球百大城市目的地指数」中，香港在「最具吸引力城市」排行中名列第17位，而在「国际旅客到访量」方面，预计2025年将跃居全球第二。



这些成就，是港府推动盛事经济政策生效，加上投入资源驱动，而各界亦积极配合，把成效放大。接下来要推出创新政策，适度加大资源，持之以恒推动盛事经济的发展，让香港旅游业以至整体经济得益更深。



辛正儿