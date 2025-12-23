Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 管理体重 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
1小時前
时评 专栏
　　杭州通过《全民健康促进条例》，明年初正式施行，从饮食监管到健身设施双管齐下，督促市民妥善管理体重。

　　配套包括要求学校、养老院、医院等增聘营养师，鼓励食品制造和餐饮服务业标识低盐、低脂、低糖食品，倡导使用限量盐勺、控油壶等工具；向公众开放更多运动设施，完善全民健身场地网络等，并设立「健康积分奖励机制」，以积分兑换相关健康服务，堪为创举。

　　原因是杭州成年居民体重调查显示，过重者达30.54%，算得上「肥胖者」为8.77%，就表面数据看，其实仍低于整个浙江省平均。

　　传统的杭州菜以精烹细作闻名，与中国北方人大量摄入面食碳水相比，本不成为致肥理由，但今日快餐和外卖盛行，城市生活方式导致体力消耗大减，肥胖率大增，即使以宜居和慢活著称的杭州也不能幸免。

　　此一健康条例，真正急需的是当今的美国人。杭州人所谓的「肥胖」，断不至美国人痴肥的状况。美国人之普遍肥胖，在食物消耗和医疗负担上，都堪为全球之冠，其中造成的浪费，不言而喻。

　　美国人的饮食经资本长期的「精心调教」一味追求方便快捷，精细加工至脱离现实的地步，且不论儿童早餐麦片全无原料痕迹，连肉蛋奶类食品，也渐失其本来面目：牛肉可以合成，牛奶可以按需添加脂肪，连鸡蛋也可以事先打成蛋浆出售。

　　美国许多城市，缺乏自然景观，道路纯为汽车设计，全不适宜散步，再加上治安不靖，健身房收费高昂，在美国，健康与修身，只是高收入人群的特权。美国不可能通过这样的条例，胆敢触碰食物、医药、保险等利益者，能有几人？

陶杰

