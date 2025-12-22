Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 打造智慧基建 驱高品质发展 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
3小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　历经多年规划建设，中九龙绕道（油麻地段）在昨天正式通车。这条全长4.7公里的主干道，不仅将油麻地至九龙湾的繁忙时段车程从半小时缩短至5分钟，更以其综合效益，诠释了「基建先行，推动经济」发展模式的高效与成功。它的落成，不应只是另一个工程的完结，更应成为香港全面提升交通网络现代化、智慧化水准的新起点。

　　中九龙绕道的价值远超过一条普通道路。它将西九龙、启德发展区、九龙湾等核心板块高效串联，印证了优质基建对区域经济的强大拉动作用。启德作为新商业中心的地位将因此巩固，九龙湾的物流与企业集群吸引力得以增强，这充分说明，前瞻性的基础投资是培育成长动能、优化城市格局的关键引擎。这种以重大工程带动区域发展的模式，已被验证为行之有效的香港经验，必须持之以恒。

　　绕道的通车亦为重新检视全港道路网络的优化提供了契机。香港以铁路为运输骨干，但道路网络作为「毛细血管」，其效率直接影响城市活力。绕道通过分流龙翔道、加士居道等传统塞点的车流，不仅改善了主线交通，亦惠及黄大仙、何文田等周边社区。故此，在规划新干道的同时，须同步对现有道路网络进行系统性「把脉问诊」。当局应启动全面的评估与规划，对老旧路段进行有计划的维修保护，并研究在一些关键节点实施更科学的改道与交通组织方案，让新旧道路协同发力，实现整体通行效率的跃升。

　　特别重要的是，未来交通效率的提升，必须紧紧拥抱科技革命。我们不应满足于透过建造新路来增加供给，更应借助科技最大化挖掘现有网络的潜力。人工智慧（AI）技术的应用前景广阔：透过AI分析全港即时交通流量大数据，可以实现动态号志调控、预见性拥塞预警、最优路线推荐，甚至未来与自动驾驶系统协同。将中九龙绕道这样的新基建，升级为「实体基础设施+数位智慧系统」的双重基建，方能从根本上治理拥堵，打造真正意义上的智慧出行城市。

辛正儿

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
16小時前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
13小時前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
15小時前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
16小時前
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
蔡思贝两年冇拍剧罕剖白心声 疑受王浩信绯闻影响损内地人气 传获猛人照顾等嫁？
影视圈
12小時前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
10小時前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
7小時前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
13小時前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
15小時前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
16小時前
更多文章
辛正儿 - 从埃及展空前成功 推动策展产业出口 | 社论
　　香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展」获得空前成功，平均每日吸引逾3000人次入场，将会把馆方全年访客量推上突破百万人次，较去年多逾一成。这佳绩不仅反映市民和旅客对高质素文化展的渴求，更揭示香港发展专业策展文化产业的巨大潜力。 　　是次展览汇集了来自埃及七间重要博物馆及萨卡拉考古遗址的250件瑰宝，横跨近5000年历史，以4个精心设计的单元呈现古埃及文明的演变。展览的成功，力证精心策划的大
2025-12-19 02:00 HKT
头条社论