辛正儿 - 打造智慧基建 驱高品质发展 | 社论

历经多年规划建设，中九龙绕道（油麻地段）在昨天正式通车。这条全长4.7公里的主干道，不仅将油麻地至九龙湾的繁忙时段车程从半小时缩短至5分钟，更以其综合效益，诠释了「基建先行，推动经济」发展模式的高效与成功。它的落成，不应只是另一个工程的完结，更应成为香港全面提升交通网络现代化、智慧化水准的新起点。



中九龙绕道的价值远超过一条普通道路。它将西九龙、启德发展区、九龙湾等核心板块高效串联，印证了优质基建对区域经济的强大拉动作用。启德作为新商业中心的地位将因此巩固，九龙湾的物流与企业集群吸引力得以增强，这充分说明，前瞻性的基础投资是培育成长动能、优化城市格局的关键引擎。这种以重大工程带动区域发展的模式，已被验证为行之有效的香港经验，必须持之以恒。



绕道的通车亦为重新检视全港道路网络的优化提供了契机。香港以铁路为运输骨干，但道路网络作为「毛细血管」，其效率直接影响城市活力。绕道通过分流龙翔道、加士居道等传统塞点的车流，不仅改善了主线交通，亦惠及黄大仙、何文田等周边社区。故此，在规划新干道的同时，须同步对现有道路网络进行系统性「把脉问诊」。当局应启动全面的评估与规划，对老旧路段进行有计划的维修保护，并研究在一些关键节点实施更科学的改道与交通组织方案，让新旧道路协同发力，实现整体通行效率的跃升。



特别重要的是，未来交通效率的提升，必须紧紧拥抱科技革命。我们不应满足于透过建造新路来增加供给，更应借助科技最大化挖掘现有网络的潜力。人工智慧（AI）技术的应用前景广阔：透过AI分析全港即时交通流量大数据，可以实现动态号志调控、预见性拥塞预警、最优路线推荐，甚至未来与自动驾驶系统协同。将中九龙绕道这样的新基建，升级为「实体基础设施+数位智慧系统」的双重基建，方能从根本上治理拥堵，打造真正意义上的智慧出行城市。



