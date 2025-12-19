辛正儿 - 从埃及展空前成功 推动策展产业出口 | 社论

香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展」获得空前成功，平均每日吸引逾3000人次入场，将会把馆方全年访客量推上突破百万人次，较去年多逾一成。这佳绩不仅反映市民和旅客对高质素文化展的渴求，更揭示香港发展专业策展文化产业的巨大潜力。



是次展览汇集了来自埃及七间重要博物馆及萨卡拉考古遗址的250件瑰宝，横跨近5000年历史，以4个精心设计的单元呈现古埃及文明的演变。展览的成功，力证精心策划的大型文化展具有巨大的市场吸引力。在当今体验经济时代，市民与游客不再满足于被动观赏，而是追求具有教育性、沉浸感与话题性的文化体验。古埃及展正正满足了这种需求。



其次，展览相关的文创产品与纪念品被抢购一空，尤其盲盒公仔大受欢迎，显示文化展览的价值链可以延伸至商品化领域。这不仅为博物馆开拓了重要的收入来源，更证明了文化内容与创意设计结合所能产生的经济效益。这种「文化产品化」的模式，若能系统化发展，可成为香港文化产业的重要组成部分。



最重要的是，这次展览的成功彰显了香港在策展领域的专业能力。从文物协调、主题规划、空间设计到教育推广，香港团队展现了国际水平的专业素养。这促使我们思考：西九文化区乃至整个香港，能否将这种专业策展能力发展成一门新的文化人力产业？



事实上，香港具备发展专业策展产业的独特优势。作为中西文化交汇点，香港团队既理解国际博物馆的运作标准与学术要求，又熟悉亚洲乃至大中华区的文化语境与市场偏好。这种双重视角使香港策展人能有效桥接不同文化体系，设计出既有国际视野又具本地共鸣的展览。



我们建议，西九文化区应积极研究成立专业策展服务单位，为海外博物馆提供全面的展览策划服务，包括主题设计、文物选择、叙事构建、教育活动设计等全流程服务。香港专业人员可担任策展顾问角色，收取专业服务费用，从而建立可持续的商业模式。



长远而言，香港可定位为「国际文化策展中心」，除了引进海外展览，更可协助中国内地博物馆将其藏品以专业方式推向世界舞台。这种「文化中介」角色，既能提升香港的文化软实力，也能创造高增值的就业机会，推动经济多元化。



古埃及展的成功是一面镜子，映照出香港文化产业的未开发潜力。当我们赞叹法老文明的辉煌时，更应把握机遇，将这次展览的成功经验转化为推动本地专业策展产业发展的动力，让文化不仅滋养心灵，也成为香港经济发展的新引擎。



辛正儿