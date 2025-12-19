陶杰 - 澳洲枪击案 | 油尖多士

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰
48分鐘前
　　澳洲邦迪海滩发生枪击案，针对犹太族群的光明节，造成16人死亡，是自1996年塔斯马尼亚州亚瑟港案以来的最大惨案，枪手是父子二人，父亲已被当场击毙，其子危殆。

　　有目击者怒斥现场出勤的两名女警反应迟钝，面对突发危机不知所措，未能及时还击，致使枪手持续开火长达20分钟。网上甚至传出两名女警高举双手，一脸惊恐的照片，不知是配图还是即时拍摄。

　　无论如何，并非所有的职业都可以不分性别，需要体力、武力应对者如警察、保镳、消防员、救生员，以及夜店门口的保安，只适合年富力强的男子，连老弱男性也不应在考虑之列。

　　西方左派身份政治走火入魔，鼓吹DEI，只讲一视同仁，不懂「因材」制宜，完全无视职业要求，近年女警数量大增，便是一例。

　　然而警察不是士兵，当今战争形式有变，大量引入无人机操作，只要不是正面战场的兵刃相见，女兵当然也可胜任。但警察必须出勤，在现场面对冲突，各种劫匪强盗，或变态杀手，女警如何能当场制服比自己高一头，重两倍的罪犯？特朗普竞选遇枪击时，两名女保镳闻枪声立即伏低，瑟缩成一团，事后遭到舆论狂轰，失职还在其次，以女保镳身形，根本不可能遮挡住身高近一米九的特朗普。

　　何况许多女警，绝非身形矫健精干如巅峰时期的杨紫琼，反而因饮食习惯都过早肥胖，身手笨拙，不要说追捕和震慑罪犯，只翻墙救猫，也令人难有信心。邦迪海滩惨案之中，结果是一名穆斯林中年汉，趁枪手子弹扫罄，从背后擒抱一把夺过枪枝，得以阻止更多伤亡。惟这位英雄身中数弹，恐左臂截肢，性命得保，已是不幸中之大幸。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

