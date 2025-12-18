周显 - 买稳定币无法发达 | 政政经经

我很不明白，当政府推出《稳定币条例》之后，这些日子爆发稳定币热潮。个个都话出稳定币，甚至不停推销、做路演，好似出咗稳定币，就会被人大量购买，自己和买者也可发达之类。



出稳定币不成问题，大家都知道，只要有大量人购买，自己就会发达，然而问题是：谁会买稳定币？或者甚至要问：「边个咁猪兜，会买稳定币？」



没有潜力只有风险



买加密货币的心理与逻辑，我明呀，企图一朝发达吖嘛。事实上，这些年来，不少人正因买了比特币、以太币，因而一朝发达，谁不想效法呢？



可是，稳定币之所以是「稳定」，和货币的兑换率是一对一，根本没有一朝发达的可能，但因发行机构倒闭，输光了倒还真的可能。所以，这根本是没有上升潜力，只有下跌风险的投资，谁会这么傻呢？



事实上，当年之所以出现泰达币（USDT）和USDC，只是为了炒币方便，容易兑换，如此而已。其后人们把它们用来洗黑钱，但如果不炒币、不洗黑钱，买稳定币来干甚么？



周显