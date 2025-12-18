Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 遏止深伪技术祸害 跨部门研严刑峻法 | 社论

辛正儿
3小時前
　　私隐专员公署发布指引，建议学校与家庭审慎处理学生的影像，并教育子女负责任地使用科技。这份指引来得及时，体现了监管机构的前瞻意识。然而，面对AI深伪技术可能带来的侵扰，尤其是对儿童和青少年的性剥削、欺凌与隐私侵犯，单靠道德指引与公众教育并不足够。环顾全球，欧美已正推行一场以严厉立法为核心的数字防卫战。

　　AI深伪技术带来的危机，远超常人想像。在欧洲，有调查揭示约98%的深伪内容涉色情材料，且受害者多为女性及未成年人。在美国，相关犯罪更导致未成年人自杀案例。

　　由于技术门槛低，使得制作一部以儿童面孔为主角的虚假色情影片，变得简单。这种伤害并非虚拟，它会导致受害人面对持久的心理创伤。隐私公署的指引点明了「预防」与「教育」的重要性，这仅为基础工程。但若缺乏法律的威慑力，仅靠指引是难以遏制违法行为。

　　西方国家的立法实践，为香港提供启示。首先，是「严重刑事定罪的威慑」，例如美国加州设法案及英国《在线安全法》均明确将制作、传播儿童深伪色情内容列为刑事重罪，犯罪者面临巨额罚款、漫长刑期并须登记为性罪犯。香港现有法例虽可能具部分遏制效力，但针对「不涉及真实儿童形象、纯由AI生成」的材料，须研究是否仍存在不足？以确保法网严密，让犯罪者无所遁形。

　　其次，是「要求网络平台严格遵守责任」。欧盟《数字服务法》与英国《在线安全法》均强制要求大型平台部署高效年龄验证系统，并主动识别、快速移除有害内容，否则将面临高达全球营业额6%至10%的天价罚款。香港亦应研究设立平台的法定义务，要求其建立便捷的举报与强制删除机制，并对屡次违规者施以足够阻吓力的处罚。

　　再者，是「赋予受害者民事索偿协助」。美国《ENFORCE Act》等提案允许受害者对侵权者提起民事诉讼，索赔惩罚性赔偿。这种制度不仅是对受害者的经济补偿与心理慰藉，更能以私人诉讼的力量，形成对违法行为的市场与社会监督。

　　隐私公署指引中「制订应对深伪事故的清晰程序」的建议，正点出现时应急机制缺乏强制力与统一标准。我们需要的，是将这些「程序」从建议提升为法律框架下的「法定职责」，明确学校、社工机构、执法部门乃至医院在事件发生后的联动义务与操作流程，确保受害儿童能在第一时间得到保护、证据固定、心理干预与法律支援，这项工作需要跨部门协作，为儿童和青少年创造一个安全、健康的成长环境。

辛正儿

