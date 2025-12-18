陶杰 - 欧洲的报复 | 油尖多士

欧盟委员会最近根据「数码服务法案」，向美国公司、马斯克的X罚款1.2亿欧罗。



马斯克闻讯大骂欧盟荒谬，总统特朗普随即加把口批评欧盟，还警告欧洲有必要「非常小心」，如果欧盟继续惩罚美国科技企业，美国将对欧盟加征关税。



美国和欧盟的关系迅速恶化，政治上已现重大分歧，原因之一便是网络言论的审查。欧洲包括英国都有严格的言论禁区，不仅是涉及种族、性别、性取向之身份政治，包括几年前反疫苗的议论，都会遭到审查和封杀，表面上是政治立场之争，实则因为社交媒体和网络科技几乎为美国公司垄断，而欧洲毫无竞争力。



今年以来，欧盟依据「数码服务法案」和「数码市场法案」，重点打击美国科技公司，4月对苹果和Facebook的Meta分别处以5亿欧罗和2亿欧罗罚款。9月谷歌处以29.5亿欧罗罚款，指其在广告技术市场中滥用主导地位，损害竞争环境。



美国与欧洲在政治立场和利益的冲突日益加深，尤其在俄乌战事中，美国政府的态度前后转变，总统特朗普力主与普京议和，欧洲则连年向乌克兰输血，出钱出力，在政治利益上却无甚回报。



欧盟成立至今已三十多年，主导欧盟之老牌国家衰落，亦呈不可阻挡之势。近十余年来，欧洲的科技公司连全球前20名也不入，GDP大幅落后美国和中国，已经沦为「养老院」。难怪马斯克大肆嘲弄，呼吁欧盟应该被废除。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰