Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 欧洲的报复 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
3小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　欧盟委员会最近根据「数码服务法案」，向美国公司、马斯克的X罚款1.2亿欧罗。

　　马斯克闻讯大骂欧盟荒谬，总统特朗普随即加把口批评欧盟，还警告欧洲有必要「非常小心」，如果欧盟继续惩罚美国科技企业，美国将对欧盟加征关税。

　　美国和欧盟的关系迅速恶化，政治上已现重大分歧，原因之一便是网络言论的审查。欧洲包括英国都有严格的言论禁区，不仅是涉及种族、性别、性取向之身份政治，包括几年前反疫苗的议论，都会遭到审查和封杀，表面上是政治立场之争，实则因为社交媒体和网络科技几乎为美国公司垄断，而欧洲毫无竞争力。

　　今年以来，欧盟依据「数码服务法案」和「数码市场法案」，重点打击美国科技公司，4月对苹果和Facebook的Meta分别处以5亿欧罗和2亿欧罗罚款。9月谷歌处以29.5亿欧罗罚款，指其在广告技术市场中滥用主导地位，损害竞争环境。

　　美国与欧洲在政治立场和利益的冲突日益加深，尤其在俄乌战事中，美国政府的态度前后转变，总统特朗普力主与普京议和，欧洲则连年向乌克兰输血，出钱出力，在政治利益上却无甚回报。

　　欧盟成立至今已三十多年，主导欧盟之老牌国家衰落，亦呈不可阻挡之势。近十余年来，欧洲的科技公司连全球前20名也不入，GDP大幅落后美国和中国，已经沦为「养老院」。难怪马斯克大肆嘲弄，呼吁欧盟应该被废除。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
12小時前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
14小時前
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
11小時前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
14小時前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
15小時前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
18小時前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
2025-12-16 20:00 HKT
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
21小時前
更多文章
陶杰 - 罗浮宫再失职 | 油尖多士
　　巴黎罗浮宫继惊天珠宝窃案之后，又爆出丑闻：馆内埃及文物图书馆水管故障，导致污水泄漏，400多册书籍受损，部分已无法修复，现场可见书架被淋湿，地毯被掀起，湿透的书籍散落四周。 　　罗浮宫管理层再度成为众矢之的，早有员工报告管道有老化问题，申请拨款维修，显然并未得到回应。罗浮宫的工会趁势宣布，下周起发动罢工，抗议工作条件恶劣和人手短缺，甚至反对馆方将门票大幅加价至32欧罗以增加收入。
2025-12-10 02:00 HKT
油尖多士