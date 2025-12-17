辛正儿 - 残特奥取佳绩 彰显社会温度 | 社论

全国残特奥会圆满落幕，香港代表队以创纪录的51金49银40铜、总计140面奖牌的辉煌战绩，为这座城市写下了令人动容的一页。这不仅是数字上的突破，更是无数生命故事的交响。统筹办主任杨德强赞誉这是「历届最好成绩」，并肯定了赛事组织获得的正面评价。然而，金牌的光芒背后，折射出的是更为深邃的价值图景——这是个人奋斗、团队协作与社会支持共同谱写的胜利凯歌。



首先，每一面闪耀的奖牌，都是「台上三分钟，台下十年功」的生动写照。残疾运动员克服常人难以想像的挑战，所付出的汗水与毅力，令人肃然起敬。但正如杨德强所言，教练的智慧与物理治疗师的专业付出「都好重要」。从量身订制的训练计划，到赛前赛后的身体调理与心理辅导，这些幕后英雄是运动员最坚实的后盾。领奖台上的高光时刻，实则由台下无数双支撑的手共同托起。这份成绩，是运动员与其支援团队紧密一体、风雨同舟的最佳证明。



其次，卓越的成就，展现了香港体育支援体系的专业与高效。优秀的教练团队，不仅传授技巧，更制订克敌制胜的战略；医疗及物理治疗团队的悉心照料，确保运动员能以最佳状态迎战；还有管理、后勤等辅助人员的默默耕耘。这是一套环环相扣的精密系统，是集体智慧与专业精神的结晶。这种同心协力、追求卓越的过程，正是「狮子山精神」在当代香港的鲜活体现——不畏艰难、团结拼搏、精益求精。



更深一层看，残疾运动员在竞技场上绽放的光彩，犹如一面镜子，映照出香港社会对残疾人士权益与发展长期以来的关注与投入。从无障碍设施的持续改善，到教育与就业机会的逐步拓展，社会正在创造更为包容的环境。运动员的成功，不仅激励了更多残疾人士勇敢追梦，也向全社会昭示：每个人，无论身体条件如何，都有其独特价值与潜能。一个乐于为不同能力者搭建舞台、提供支持的社会，才是真正富有人文关怀与温度的多元共融社会。这次赛事组织获得好评，观众踊跃入场打气，正是这种包容文化的具体展现。



综上所述，香港队在本届残特奥会的历史性佳绩，其意义远超体育范畴。它是一曲由运动员、支援团队与整个社会共同奏响的奋斗与共融的赞歌。这份荣耀，属于每一位挥洒汗水的运动员，属于每一位默默奉献的幕后人员，也属于每一个支持包容、为多元价值喝彩的香港市民。让我们珍视这份来之不易的成果，继续凝聚社会合力，深化共融理念，让这座城市的「大爱」精神，如同赛场上的金牌一般，持续闪耀，照亮更多生命的可能性。香港的动人故事，由此翻开新的篇章。



辛正儿