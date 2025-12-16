辛正儿 - 除夕烟花拟取消 彰显节制与韧性 | 社论

大埔宏福苑五级火灾发生至今已逾半月，社会虽然仍弥漫悼念与反思的情绪，但随着圣诞灯饰在中环、尖东、西九等地重新亮起，香港正逐步从伤痛中走回日常，节日的温馨灯光也在黑夜中默默抚慰人心。然而，据悉政府将取消今年维港除夕烟花汇演，此举虽令部分市民与业界感惋惜，但在当前背景下，实是尊重社会情绪、体现集体节制的合宜做法。



圣诞与新年本是欢庆时刻，但面对重大灾难带来的生命消逝，社会需时疗愈。今年香港各区的圣诞灯饰已经点亮，旅客人数不减，虽然整体氛围相对而言的确比前低调含蓄，但这并非节日光彩褪色，而是城市在悲欢之间寻求平衡。取消烟花，不代表停止前行，以更稳妥的方式迈向新的一年。据了解，当局会保留除夕倒数活动，只是以另一种形式进行。这说明香港社会运作如常，只是大型欢庆活动暂时让位于对逝者的尊重与对受影响家庭的关怀。



从国际视角看，香港此次安排反而能让世界看到这座城市的人文温度。每年维港烟花确是国际媒体焦点，但今年若因哀悼而取消，国际社会不仅能理解，更会对香港在逆境中展现的集体同理心致以尊重。



当然，除夕烟花向来带动旅游、餐饮、零售及酒店业的商机，一旦取消无疑会对相关行业造成影响。然而，这也促使业界思考更多元的消费体验与吸引旅客的方式。旅发局今年将巨型圣诞树移返中环，结合中区八大地标的光影汇演，创造缤纷新颖的节日景观。业界亦可借此推出主题优惠、特色体验活动或深度本地游，将消费动力分散至社区与其他创意项目，化挑战为转型契机。



灾难的伤痕需时愈合，而城市的复原力正是在这种谨慎与包容中积累。灯饰亮起，象征希望不灭；烟花暂停，体现对生命的崇敬。香港在这段时间的每一步选择，都在定义我们如何共同面对悲伤、如何平衡纪念与前行。



辛正儿