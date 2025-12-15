Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 牛鬼蛇神都出来 | 政政经经

政政经经
政政经经
周显
25分鐘前
阅讀更多
时评 专栏
內容

话说有一位地产代理，在宏福苑火灾之后，提出义务为其居民另觅居所。朋友同我讲起此事，我说：「虽然她是抽水，但至少无收佣金吖。」

　　朋友冷笑说：「你太纯情了！她的目的是夹灾民去买一手楼，皆因新楼佣金超高。而且，新楼还有很大的selling point，就系唔使维修，因此不会因维修而起火灾。」

趁火灾乘机抽水

　　当然，除了经济抽水，也有政治抽水，可以说，因这次事件，甚么牛鬼蛇神都跳了出来，企图煽风点火，希望也搞一些KPI出来，向主子邀功。

　　幸好的是，美国总统特朗普想和国家主席习近平在明年4月会面，就不能乘机搞乱香港，否则这大事就黄了。

　　至于笔者这个小市民，就这场大灾难，对政府自然有诸多不满，并且已经口诛笔伐了不止一次。

　　可是笔者更加不想见到的是，香港再次陷入混乱，万一真的发生，也只有再次含泪支持政府。

周显

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
10小時前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
11小時前
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
枪击现场一片混乱。
00:43
悉尼邦迪海滩枪击增至12死 警方：恐怖主义事件︱有片
即时国际
4小時前
古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角
古装第一美人︱知名艺人何晴去世终年61岁 唯一演遍四大名著女角
即时中国
15小時前
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
7小時前
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜
影视圈
10小時前
贵价快餐店Five Guys向现实低头！？特价餐$99汉堡+细薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点
饮食
15小時前
河南有28岁女教师在成亲当日跳楼轻生，以控诉被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28岁高中女教师死控逼婚 成亲日跳楼轻生
即时中国
16小時前
更多文章
周显 - 自己产品自己造 | 政政经经
　　话说我为了扮有型，总是穿简单而又很贵的衣服，例如说，在Loro Piana买白T恤，几千元一件，吃一次麻辣火锅，报销一件，表面潇洒，暗里肉疼。 　　近年消费降级，碰巧认识了一位做高级成衣的朋友，货品直销欧洲名店，也在连卡佛有专柜以及代工。 　　于是我便找他代制夏天T恤，以及冬天卫衣，用的是意大利材料，和Loro Piana质素相若，一季花不到10万元，足够我自己穿，送给朋友，以及作
2025-12-11 02:00 HKT
政政经经