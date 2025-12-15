周显 - 牛鬼蛇神都出来 | 政政经经

话说有一位地产代理，在宏福苑火灾之后，提出义务为其居民另觅居所。朋友同我讲起此事，我说：「虽然她是抽水，但至少无收佣金吖。」



朋友冷笑说：「你太纯情了！她的目的是夹灾民去买一手楼，皆因新楼佣金超高。而且，新楼还有很大的selling point，就系唔使维修，因此不会因维修而起火灾。」



趁火灾乘机抽水



当然，除了经济抽水，也有政治抽水，可以说，因这次事件，甚么牛鬼蛇神都跳了出来，企图煽风点火，希望也搞一些KPI出来，向主子邀功。



幸好的是，美国总统特朗普想和国家主席习近平在明年4月会面，就不能乘机搞乱香港，否则这大事就黄了。



至于笔者这个小市民，就这场大灾难，对政府自然有诸多不满，并且已经口诛笔伐了不止一次。



可是笔者更加不想见到的是，香港再次陷入混乱，万一真的发生，也只有再次含泪支持政府。



周显