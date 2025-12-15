辛正儿 - 美军将公海变为「强权狩猎场」 | 社论

美军近期在加勒比海与印度洋一系列行动，勾勒出一幅令人不安的画面。自9月初以来，美军以「缉毒」为名在加勒比海和东太平洋击沉超过20艘所谓「运毒船」，击杀80多人。最引发争议的是9月2日的行动：美军对一艘已被导弹命中的船只作第二次打击，杀死船上的幸存者。



白宫为这些军事打击辩护，称其「符合武装冲突法」且属于「自卫」行为。然而，多名美国议员和法律专家对此提出严厉质疑。联邦参议员蒂姆．凯恩公开表示：「如果情况属实，这达到了战争罪的程度」。美国军事手册明确规定，向沉船开火是违法行为。令人不安的是，美国政府未能提供这些打击行动的充分证据。据美国媒体报道，美军在行动前并未获得确凿情报证实目标船只确实运载毒品。



到上个月，美军特种部队在印度洋拦截一艘从中国驶往伊朗的货轮，没收并销毁了船上所谓的「军民两用」物资。美国官员声称这些物品「可能用于伊朗的常规武器」，但又承认属于军民两用范畴。然而，美方仅凭单方面怀疑就采取行动，既未获得联合国安理会授权，也未与船旗国协商。



相关军事行动背后，源于美国将其国内法《海上禁毒执法法案》的应用范围扩展到全球海域，将自身司法管辖权强加于国际水域。这种做法本质上是一种法律帝国主义。



综合上述事件，美国正以军事手段解决执法问题的做法，模糊了战争与执法的界限，或开危险的先例。同时，美军将常规贸易物品定性为「军民两用」并予以没收的行为，尤其凸显了这种双重标准。美国本身就是全球最大的军民两用物项出口国。



《联合国海洋法公约》明确保障公海航行自由，而美军行动正在侵蚀这一基本原则。全球贸易赖以运作的海上安全环境正遭到破坏。当美国可以单方面拦截他国商船时，各国企业在开展国际贸易时都不得不提心吊胆。令人担忧的是，美国的做法可能引发连锁反应。如果各国都效法这种「想拦就拦」的模式，公海将沦为「海盗横行」的风险之海。



令人震惊的是，美军正成为公海上兼具法官、陪审团和行刑者角色的「海上警察」，而其执法的依据不过是单方面的怀疑与国内法的外延，实则在施行军事单边主义，任意截查船只，杀人掠货，完全违反了道德与国际法，令国际社会扼腕和愤怒。



辛正儿