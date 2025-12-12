辛正儿 - 打好冬季前哨战 防范明夏爆蚊疫 | 社论

本港再添一宗基孔肯雅热本地个案，患者曾与友人在青衣自然径远足并被蚊叮咬。值得注意的是，连同此新增病例，已有6宗本地个案均曾到访青衣自然径一带。当局即决定封闭自然径并大规模灭蚊，但为何需要累积至6宗才采取行动？这背后是否依据科学的传播学模型？



传染病防控贵在迅速与前瞻。基孔肯雅热虽不如登革热般致命，但其引起的关节疼痛可持续数月，且本地一旦形成传播链，便可能扎根社区。根据流行病学原理，同一地点出现多宗关联病例，已强烈显示该处存在活跃的疫媒蚊及本地传播风险。当局以6宗为「行动数值」，是否符合「早发现、早隔离、早介入」的公共生原则？当局有必要向公众讲解其决策所依据的科学标准，并检讨是否应降低行动门槛，例如出现3宗地理聚集病例时，即启动区域性强化灭蚊及公共生警示，以阻断传播。



其次，当前虽为冬季，但气候反常，气温不时徘徊在20度以上，这正为埃及伊蚊和白纹伊蚊等病媒蚊提供了延续活动的条件。基孔肯雅病毒在蚊体内的繁殖与温度密切相关，暖冬无疑增加了病毒传播的风险。卫生部门与食环署必须摆脱「季节性」的固有思维，转而建立以实时气象数据、蚊媒监测及病例报告为基础的动态应变机制。今次事件正是警钟：蚊媒疾病已不再局限于夏季，全年监控与防控必须成为新常态。



更重要的是，此次青衣自然径的防控不应仅视为孤立事件，而应是全港明年春夏抗蚊疫的「前哨战」。有效的灭蚊工作需持续且深入，包括清除积水、针对性喷洒杀虫剂、利用基因技术控制蚊群等多元手段。当局应趁此时机全面审视各区蚊媒滋生黑点，增加灭蚊资源储备，并提升社区动员能力。只有将蚊媒密度长期控制在低水平，才能降低基孔肯雅热甚至登革热大规模爆发的风险。



面对全球暖化与传染病跨境传播的新常态，香港的防疫策略必须更具前瞻性与弹性。降低行动数值、强化全天候监测、投资于长期灭蚊基础建设，才是保障市民健康、防止疫症扎根的上策。



辛正儿