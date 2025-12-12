Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邵家辉 - 走出阴霾伤痛 重拾复常生活 | 家辉讲场

邵家辉
3小時前
　　早前大埔宏福苑火灾造成重大伤亡，全港市民都深感难过。面对这突如其来灾难，社会各界展现的人性光辉，无疑为这座伤痛中的城市带来了温暖和力量。

　　事实上，看到众多市民自发伸出援手、热心互助，作无私捐献，而各部门官员以及消防员、警员等前线人员亦尽忠职守、全力投入救援，这一切都感动了整个社会。更令人动容的是，中央政府、内地各省市、相关企业及广大同胞迅速行动，向香港给予大力支持和援助，那份「一方有难，八方支援」深情厚谊也深深鼓舞人心。

　　接下来，我们要处理不少灾后工作，包括持续支援受影响家庭、推动家园重建，以及落实制度性改革等。这些不仅是政府的责任，也需要立法会积极配合，切实履行监督与推动职能。

　　立法会换届选举已顺利完成，新一届议会将于下月履职。我们一众议员定当全力推动相关议程，尽快审议政府提交的各项方案和拨款申请，确保支援与重建工作迅速展开。同时我们亦定会深入检视现行建筑消防安全法规与机制，从根本上堵塞制度漏洞，竭力防止悲剧重演。

　　在此，我衷心祝愿所有受灾市民早日康复、走出伤痛，并深信全港市民将继续坚定支持，陪伴灾民走向新生活。

　　隧道总有尽头，黑暗总会过去。在政府与立法会合力处理灾后事宜的同时，社会各界也该双线并行，逐步推动市民恢复正常生活。只要我们始终怀着对灾民的尊重与关怀，适度的节日活动能以积极正向方式，为社会注入精神能量，帮助大家平复心绪，回复生活常轨。

　　据说传统上，圣诞节的核心精神在于传递爱与盼望，新年则象征着新开始，就让我们携手从阴霾中走出来，从伤痛中得关爱和力量，共同迈向充满希望的新篇。

全国政协委员
自由党主席
立法会议员（批发及零售界）
邵家辉

