辛正儿 - 灾后复常再办节庆 尊重灾民重拾希望 | 社论

大埔宏福苑大火灾后，社会弥漫悲伤情绪。公益金百万行、个别学校圣诞活动等接连取消，市民在哀悼与反思中自问：圣诞节的彩灯是否应该继续点亮？新年倒数是否应当如常举行？面对此两难，社会需要找到一条既能尊重灾民、又能推动生活复常的道路。



首先，公众心系灾民、致力援助，与节庆活动复常并无根本冲突。圣诞节的传统核心正是传递爱与盼望，新年象征迎接新开始。在不喧闹铺张的前提下，适度举行节庆活动，既能表达对逝者的尊重，也能为社会提供情感出口，逐步恢复生活秩序。正如行政会议成员林正财所言，社会经历灾难后固然需要时间哀伤，但「大家好似个火车咁，有个轨道都要去行返」，恢复恒常生活习惯对整体心理健康至关重要。



其次，灾难让我们深刻体会世事无常，但在港人互相扶持下，我们更应学会应对与前行。每一场悲剧都带来沉痛教训，社会必须认真检讨防火措施、加强社区支援系统。然而，在接受已发生的事实后，我们需要学懂放下，继续努力生活。适当庆祝圣诞与新年，正反映港人坚毅不屈的精神—在逆境中怀抱希望，在伤痛中选择前行。这种精神不是对灾难的遗忘，而是对生命的敬畏与延续。



再者，适度节庆活动能为社会提供情绪纾解的空间。长期沉浸于悲伤气氛中，不仅对灾民可能构成「拖累大家」的心理压力，也不利社会整体复原，恢复正常生活反而能为受灾家庭带来支持感。节庆活动若以尊重为前提，不狂欢、不戏谑，可以成为社会共同疗愈的契机，让大家在稍事放松后，更有力量推动灾后需要的各项改革。



旅发局重开「冬日小镇」，社会领袖呼吁节庆复常，并非对灾难冷漠，而是认识到：爱与盼望正是灾后最需要的力量。圣诞节本身的起源便充满动荡与伤痛，但经过历史演化，成为歌颂和平、关怀与包容的时刻。这提醒我们，人类总能在黑暗中点亮烛光，在失去中重建意义。



我们建议，节庆活动可兼顾以下原则：第一，保持庄重节制，避免铺张喧哗；第二，在活动中融入对灾民的纪念与支持，例如设默哀环节；第三，强化社区凝聚力，让节庆成为团结的场合。



火灾让我们痛心，但社会不会因此停滞。在尊重与记忆中前行，在爱与盼望中重建，这正是对逝者最好的告慰，也是对生者最深的慈悲。这个圣诞，让我们以温柔的心点亮灯饰，以坚定的步伐迎接新年—因为希望，永远是黑暗中最珍贵的光。



辛正儿