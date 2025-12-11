黄丽君 - 为宏福苑居民重置永久居所启动讨论 | 中环High Tea

一场灾难性的大火，令大埔宏福苑逾1900户居民痛失家人，痛失家园。善后的工作多不胜数，眼前有逝者的身后事安排，有生者如何重拾生活日常秩序，如何重建家园的考量。灾后要行的每一步，难免都会触动灾民的痛处，负责善后工作的每一个人，都必须要格外细心，不要造成二次创伤。



香港人的善心，尽见于今次灾后的筹款力量。政府宣布，由民政局作为信托人的「大埔宏福苑援助基金」已经收到约34亿元，当中3亿元是政府投入的启动资金。达30多亿元的善款不是小数目，如何善用这笔善款属重要的议题，也是善后工作的一大重点。



到了今天，公众讨论仍然围绕如何协助灾民走出悲痛，重拾生活秩序。为灾民安排临时居所的工作，相信已经落实，对这千多户丧失家园的家庭来说，同样重要、甚至是更重要的问题是如何还住户家园。



宏福苑是居者有其屋屋苑，不是公共屋邨，每一个单位是业主的资产。一把火，单位严重破损，居民是否还能够重回旧居生活是一个大问题。好端端的一间屋、一栋楼，化为乌有，责任谁属？居民会得到赔偿吗？哪个机构会作出赔偿？赔偿是永久安置、还屋苑各户一个单位？还是甚么呢？



昨天有报道称，民建联经咨询受影响居民意愿后，草拟了两个永久安置的方案，其中一个方案是于与宏福苑有一街之隔的宠物公园和人造草足球场，为居民兴建新居所；另一个方案是在邻近富善邨的香港建造学院大埔训练场用地建新家。民建联主席陈克勤强调，无论政府最终提出哪个重建方案，最重要是要得到大部分灾民的认同。



在此时此刻提出重建方案是否言之尚早？绝对不是。对失去家园的家庭来说，在所有的善后工作中，如何取回属于自己的永久居所，是将来生活依靠的重点，甚至是重中之重的议题。单位被摧毁了，可能是每个家庭最重要的资产给剥夺了，他们如何可以继续生活下去？这一份资产是他们生活不可缺少的支柱，尽快就此议题展开讨论，是让受影响的家庭可以略为安心，知道取回他们应得的永久安居之所，是一个善后的必然方向。



重建费用可以是数以十亿元计，这些支出从何而来？维修保单的赔偿是一个可能性，30多亿元从筹款而得的援助基金是另一个可能性。今日政府要做的众多工作中，必须包括启动为居民重置永久居所的讨论。



民建联率先提出方案，以此作为基础，政府务必尽快咨询受影响居民和家庭的意愿，这是让他们身心灵能够复常的一个重要因素。



黄丽君