辛正儿 - 走出悲伤阴霾 有序迈向复常 | 社论

大埔宏福苑一场无情大火，伤亡严重，震撼全港。面对如此惨剧，有市民倍感哀痛，实乃人之常情。政府已迅速回应，强调将加强心理支援，为有需要的市民提供辅导。我们呼吁受困扰的市民，应主动寻求协助，让自己逐步走出阴霾，重拾生活正轨。



从个人出发，努力让生活复常，绝非对死难者的不敬。恰恰相反，大家即使悲伤，已竭尽所能，为灾民提供情感与物质上的支援，同时自己不应长期沉浸在悲伤情绪中，以免影响个人精神状态，否则可能削弱工作能力与社交生活。自我照顾好，继续出力支持有需要的人，同样是对社会负责任的表现。



推动个人生活复常，也不意味轻视这场大火所曝露的种种问题。政府已从多方面展开跟进工作：动员人力物力支援灾民生活需要、执法机构依法拘捕涉案人士追究责任、行政长官亦将委任法官成立独立调查委员会深入彻查事件肇因。在公众高度关注下，相关工作必须得出清晰结论，既还死者公道，亦要将问题拨乱反正。然而，调查与改革需时，社会若长期停滞于悲伤与指责中，反会窒碍正常的发展步伐，不利于建设性的解决方案。



值得关注的是，在此次火灾之前，香港经济已面临多重挑战。若因处理灾后工作而进一步拖慢经济发展步伐，将对各行各业造成更大压力。因此，社会逐步恢复正常运作，不仅是心理需要，也是经济现实的要求。我们每个人都可以从自身做起，凝聚集体力量，推动社会、民生和经济逐步重拾应有的动能。



时值年终，传统上圣诞与新年佳节相继来临。今年受火灾影响，节庆气氛或许不如往年浓厚，社会情绪仍需时平复。然而，基于上述理由，我们应适度允许自己放松心情，也不必过度执着于质疑他人举行合理的节庆活动。社会应尊重不同机构举办的节日安排，将其视为正常生活的一部分，而非不合时宜的举动。惟有这样，餐饮、零售、旅游等行业才能避免陷入更深的困境。



这场大火提醒我们，社会安全网与危机应变机制必须持续完善。同时，它也让我们反思，如何在重大灾难后平衡哀悼与前行、批判与建设、记忆与复原。走出悲伤，不等于忘记教训；推动复常，正是为了更有力地落实改革。让我们怀着对逝者的尊重，以积极而稳健的步伐，共同建设一个更安全、更有韧性的香港。



辛正儿