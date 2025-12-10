陶杰 - 罗浮宫再失职 | 油尖多士

巴黎罗浮宫继惊天珠宝窃案之后，又爆出丑闻：馆内埃及文物图书馆水管故障，导致污水泄漏，400多册书籍受损，部分已无法修复，现场可见书架被淋湿，地毯被掀起，湿透的书籍散落四周。



罗浮宫管理层再度成为众矢之的，早有员工报告管道有老化问题，申请拨款维修，显然并未得到回应。罗浮宫的工会趁势宣布，下周起发动罢工，抗议工作条件恶劣和人手短缺，甚至反对馆方将门票大幅加价至32欧罗以增加收入。



出了问题，法国人第一时间想到的办法是罢工，颇具黑色幽默。罗浮宫管理接连出现纰漏，可谓外患内忧俱全，管理败坏已到了肉眼可见的地步。



罗浮宫现有建筑大多兴建于17世纪至19世纪之间，18世纪末法国大革命爆发之后，罗浮宫便开放为博物馆，但只有艺术家和外国游客获许入内，直至1855年才正式免费向公众开放。19世纪巴黎公社革命，罗浮宫部分建筑被焚毁，最严重的威胁是第二次世界大战，纳粹德国占领巴黎，罗浮宫也曾历经一次庞大的藏品疏散计划，执行缜密而成功。



但今日罗浮宫的管理层，只是面临建筑和设备老化的问题，也表现得力不从心，完全不合格，以这等能力管理数十万件珍藏，岂能令世人安心？



曾几何时，有能力妥善保管和集中展览，也可以作为合理持有的辩解理由。但罗浮宫近年屡屡面对归还文物的要求，随着罗浮宫的失职，要求归还的声音势将放大。历史上也有过先例，拿破仑第二次退位之后，奥地利、西班牙、德国和英国都下令罗浮宫归还原物，最终索回了5000多件艺术品。



陶杰