Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 伦敦圣诞亮灯 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
1小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　伦敦市长简世德在特拉法加广场主持圣诞亮灯仪式，现场唱诵圣诞歌曲，简世德在镜头前依然面露难色，显得手足无措，似乎自己闯入了一个不应该参加的聚会，一心只想逃离。

　　简世德是巴基斯坦裔，连任伦敦市长已有多年，曾经在特朗普第一次当选美国总统期间，在伦敦上空放飞特朗普巨婴气球，肆意嘲笑。特朗普最近在联合国大会上，当众批评伦敦的治安极差，简世德是全世界最恶劣的市长，伦敦很快将迈向伊斯兰教法统治。简世德闻言，即对特朗普冠以「种族歧视」、「性别歧视」、「伊斯兰恐惧症」三大常见罪名。

　　这三顶帽子毫无新意，老生常谈，问题是特朗普所言是否有理，单看简世德主持圣诞亮灯仪式的表现，若按照西方左派对「伊斯兰恐惧症」的标准，简世德是不是对基督教也有些「生理不适」？

　　事实上，圣诞节亮灯仪式已经式微，伦敦的主要购物街，也只是装上一般的灯饰，并无大型装饰如耶稣诞生马槽或三博士朝拜之经典，与庆祝多元性取向之彩虹周，或伊斯兰的斋戒月，并无分别，圣诞节已不再是英国最重要的节日。

　　西方社会的世俗化，圣诞节的商业化，使圣诞节的宗教意义早已大打折扣。英国信仰基督教的人口比例10年内急剧下降13%，由接近6成跌至不足一半，基督徒的平均年龄达51岁，其中3成超过65岁，25岁以下的基督徒只占百分之三左右。与此同时，信仰伊斯兰教和印度教的人口比例节节上升。

　　简世德今年主持圣诞亮灯仪式，在政治表演上可算尽责，日后大可不必，因为伦敦的选民人口结构已经改变，他的政治地位比首相牢固得多。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍逃命
即时国际
4小時前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
17小時前
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
佘诗曼上海食饭被偷拍警觉性强  反应意想不到见真实人品  穿紧身上衣尽现曲线如少女
影视圈
10小時前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
13小時前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司
大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮
时事热话
11小時前
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
连锁快餐店见阿叔捡食二手饭陷挣扎 良心食客最终一「尴尬」举动 获网民赞爆：唔需要介怀
饮食
15小時前
纪念活动在夏威夷举行。美联社
美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席
即时国际
13小時前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
11小時前
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
TVB「人夫视帝」北上长住跟家人分隔两地  被捕获颓爆吸烟心事重重  明显消瘦令人担心
影视圈
7小時前
更多文章
陶杰 - 人口替换 | 油尖多士
　　马斯克在社交媒体发文：「一个国家不是地理，而是人民。如果替换了一个国家的人口，那么那个国家就不复存在」，明显针对的是西方各国的移民政策。 　　如此浅显之理，制定移民政策的上层精英却置若罔闻。最近的例子是美国政府「关门」，民主党提出的条件是，拨款2000亿美元用于非法移民的医疗保健。大量吸纳移民，当然是为了吸纳选票，因为原有的人口投票意愿已经十分低下，投票率往往不过半，政客需要吸纳新的票源
2025-12-03 02:00 HKT
油尖多士