陶杰 - 伦敦圣诞亮灯 | 油尖多士

伦敦市长简世德在特拉法加广场主持圣诞亮灯仪式，现场唱诵圣诞歌曲，简世德在镜头前依然面露难色，显得手足无措，似乎自己闯入了一个不应该参加的聚会，一心只想逃离。



简世德是巴基斯坦裔，连任伦敦市长已有多年，曾经在特朗普第一次当选美国总统期间，在伦敦上空放飞特朗普巨婴气球，肆意嘲笑。特朗普最近在联合国大会上，当众批评伦敦的治安极差，简世德是全世界最恶劣的市长，伦敦很快将迈向伊斯兰教法统治。简世德闻言，即对特朗普冠以「种族歧视」、「性别歧视」、「伊斯兰恐惧症」三大常见罪名。



这三顶帽子毫无新意，老生常谈，问题是特朗普所言是否有理，单看简世德主持圣诞亮灯仪式的表现，若按照西方左派对「伊斯兰恐惧症」的标准，简世德是不是对基督教也有些「生理不适」？



事实上，圣诞节亮灯仪式已经式微，伦敦的主要购物街，也只是装上一般的灯饰，并无大型装饰如耶稣诞生马槽或三博士朝拜之经典，与庆祝多元性取向之彩虹周，或伊斯兰的斋戒月，并无分别，圣诞节已不再是英国最重要的节日。



西方社会的世俗化，圣诞节的商业化，使圣诞节的宗教意义早已大打折扣。英国信仰基督教的人口比例10年内急剧下降13%，由接近6成跌至不足一半，基督徒的平均年龄达51岁，其中3成超过65岁，25岁以下的基督徒只占百分之三左右。与此同时，信仰伊斯兰教和印度教的人口比例节节上升。



简世德今年主持圣诞亮灯仪式，在政治表演上可算尽责，日后大可不必，因为伦敦的选民人口结构已经改变，他的政治地位比首相牢固得多。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰