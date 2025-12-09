辛正儿 - 新一届立法会要务 助力打击非法围标 | 社论

新一届立法会选举结束，90名议员肩负着市民的期望。除了要配合政府尽快推动大埔宏福苑大火灾后的善后工作，议员还有一项更为深层次且逼切的任务：全力打击困扰社会多年的楼宇维修工程围标问题。



维修工程围标已成为香港都市管理的顽疾。在政府大力推动楼宇安全及更新政策并投入巨额资助的背景下，楼宇维修不仅成为法定责任，更形成了一个庞大的市场。这本意良好的政策，却变成被钻制度漏洞的机会，吸引了不良商人甚至不法分子介入。他们通过精心策划的围标手段，操控投标过程，虚抬工程价格，榨取小业主血汗钱的同时，更蚕食政府公帑。这种行为不仅造成经济损失，更直接威胁楼宇安全与居民生命财产，与大埔火灾所曝露的安全隐患问题一脉相承。



围标问题之所以难以根治，在于其涉及多方利益纠葛。业主立案法团与小业主之间因资讯不对称与权力不对等而产生纷争，部分地区人士、区议员乃至政党为取得政绩，主动介入其中，使得问题更加复杂化。这种情况要求立法会内的各党派必须保持高度警觉与政治清醒，明确站在反围标的立场，成为小业主的后盾，而非在利益网络中助纣为虐。



因此，我们呼吁新一届立法会应将打击围标列为优先议程。首先，各党派应支持执法机构彻底调查围标个案，不论涉及何人，都应一查到底，展现政府打击不法行为的决心。其次，立法会必须积极配合政府进行法例修订工作。现行法律对围标行为的规范与惩处力度不足，极需完善招标程序透明度、强化对工程顾问及承建商的监管、加重围标刑责，并建立更有效的投诉与调查机制。



此外，立法会应协助政府，推动建立跨部门协作平台，整合各相关部门的资源，形成打击围标的合力。同时，亦需加强公众教育，提升业主对维修工程的认知与监察能力，从源头减少围标空间。



大埔火灾的悲剧提醒我们，楼宇安全无小事。新一届立法会议员在处理灾后工作的同时，更应协助政府从制度层面手，根除导致安全隐患的深层问题。打击维修工程围标不仅是经济与法律问题，更是关乎社会公义与市民安全的重大民生议题。



辛正儿