辛正儿 - 构建长期心理支援 推动社会共同愈合 | 社论

辛正儿
4小時前
　　大埔宏福苑大火，灾情惨重，在社区中投下深长的心理阴影。伤者与市民的不安情绪，乃至潜在的创伤后遗症，警示我们必须以系统化的方式应对灾后心理危机。精神健康咨委会主席林正财提出设立「心灵加油站」、配对哀伤辅导、扩充「心灵绿洲」计划等，方向值得肯定，但从国际经验与本地需求出发，更需要一个开放、持久且多元的心理支援体系，才能真正疗愈社区伤痛。

　　国际上灾后心理支援的第一原则，是「及时性」与「可近性」。针对大埔灾民的定向服务固然重要，但火灾带来的焦虑、失眠或创伤反应，或扩散至目击者、救援人员，乃至透过媒体感到不安的市民。参考世界生组织的「心理急救」原则，我们应设立社区心理支援站与24小时热线，鼓励不同群体有需要时，便可获取即时情绪疏导与资讯。而服务应突破地理与身份限制，让任何感到困扰的人都能轻易寻求帮助，将支援网络从「灾民」扩展至「全民」，实现早期介入，防止心理问题恶化。

　　其次，确保支援的「续航力」与「多元化」。心理复原是一条漫长之路，国际分层援助模式提醒我们，从初期的情绪安抚，到中期的团体辅导，乃至长期的专业治疗，都需要持续资源投入。除了医管局的「心灵绿洲」计划，政府应鼓励社福机构、专业团体与社区组织，按其专长提供特色服务。例如：针对儿童的艺术治疗、针对长者的身心灵活动、针对丧亲家庭的哀伤支持小组，或针对救援人员的同侪辅导。透过多元化策略，让不同背景、不同创伤反应的民众找到适合的疗愈途径，避免「一刀切」服务的盲点。日本在震后培训学校心理师、新西兰将心理支持融入职场的做法，正是持久与多元结合的范例。

　　最后，透过广泛宣传与社区参与，消除污名，让隐性创伤显现。许多受心理创伤之苦者因恐惧标签而沉默。政府需发动大规模公众教育，透过媒体、社交平台及社区网络，传递「灾后心理反应是正常的」、「寻求帮助是强者的表现」等讯息，并清晰介绍各类支援途径。同时，借鉴国际上的「社区赋权」经验，培训在地义工、教师甚至社区领袖成为「心理健康守门人」，让他们在日常生活场景中识别并转介需要帮助的人。只有将心理支援「去神秘化」并融入社区纹理，才能打破求助障碍，让隐性伤痛有机会愈合。

　　大埔火灾是一次沉痛的警示，也是一个重塑社会心理韧性的契机。当局的行动不应止于灾后应急，而需以长远视野，构建一个开放、持久、多元且深入社区的精神健康支援生态系统。这不仅是对受灾者的承诺，更是对整个社会复原力的投资。唯有当每一颗受创的心灵都能被看见、被接住，我们才能真正说：灾难之后，我们学会了如何共同愈合。

