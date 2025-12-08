周显 - 我的《理财密码》 | 政政经经

日前讲过，理财不等于投资，又讲过我曾经写过一本书叫《理财密码》，其内容不涉投资。那么有甚么内容呢？



理财的目的，就一生人的满足感极大化，我叫作「satistaction-maximization approach」，换言之，如果你在年轻时花光了钱，虽然是大正数，但老年凄凉，变成了负数，这就不好的理财方式了。反过来说，如果你一毛钱也不花，人在天堂，钱在银行，在理财方面，也是失败。



而理财最大的风险，在于无法控制自己的生命长短。吾友古镇煌，就是太早退休，寿命太长，计错了数，因而晚年坎坷。



我这本书的内容，包括了个人因素、社会因素、经济背景、薪金收入和增加工作能力、支出和购买满足感、控制支出、保险、理财伙伴如伴侣、亲戚、朋友，如何分配遗产、不同人的不同投资方法等，总括而言，就是把理财科学化了。



周显