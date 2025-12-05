辛正儿 - 大火血的教训 立法地盘禁烟 | 社论

大埔宏福苑五级大火，死伤惨重。这场有可能由工人吸烟引发的惨剧，不仅曝露了建筑工地安全管理上的致命漏洞，更为社会敲响警钟——现行针对地盘吸烟的规管，远远不足以保障工人性命与公众安全。血的教训在前，政府必须立即修例，全面禁止建筑地盘吸烟，并建立具阻吓力的罚则体系，从根源上杜绝火患。



首先，执法部门必须全力追查宏福苑大火成因。若证实是工人违规吸烟所致，必须严肃追究责任，还死者与家属一个公道。然而，在查明真相的同时，我们更应正视现行法例的缺陷。目前《建筑地盘（安全）规例》仅授予消防处长「权力」，可针对使用易燃物料的地盘发出禁烟令。这种「按风险评估」逐个处理的模式，既耗费行政资源，亦存在巨大的监管盲区。各地盘情况各异，管理宽严不一，只要有一个地盘松懈，便可能埋下灾难种子。工会理事长周思杰亦指出，即使设有吸烟区，工人仍可能违规，风险难以彻底消除。



我们支持业界与工会建议，政府应修订法例，将所有建筑工地纳入法定禁烟范围。修例方向必须明确：除非地盘具特殊情况，并事先获消防处批准及落实严格消防措施，否则一律禁止在地盘内任何区域吸烟。更重要的是，罚则必须具阻吓力，且问责对象不应仅限于吸烟工人。



建议参考公共场所禁烟罚则，对违规工人处以高额罚款，但同时必须引入关连问责机制：地盘主管、承建商以至发展商，若监管不力，均须承担法定责任。正如业界透露，现时部分地盘虽有「家规」，但「大粒」承包商往往免受处罚，这种选择性执法只会令禁烟令形同虚设。惟有让管理层同样面对重罚，才能逼使他们正视安全管理，严格执行禁烟政策。



立法只是第一步，长远必须在建筑业界推动文化变革。政府与业界应合作开展宣传教育，塑造「地盘无烟」的新规范。可考虑为全面实施禁烟并通过审核的地盘或公司给予认证，在政府工程招标中予以加分。同时，加强培训，鼓励工人戒烟，并为无烟工人提供医疗支援、奖励或更佳待遇，从正向引导行业转型。



建筑业是香港发展的基石，工人的生命安全绝对不容忽视。宏福苑大火以生命为代价，揭露了法例与执法的不足。政府必须把握时机，从严修例，全面禁烟，建立层层问责的防火体系，并推动业界文化更新。惟有如此，才能避免悲剧重演，真正保障工人安全，让地盘迈向无烟的现代化世代。



辛正儿