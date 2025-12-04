辛正儿 - 美联储局若失独立性 全球市场将惊涛骇浪 | 社论

美国联储局主席鲍威尔的任期到明年5月结束，但美国总统特朗普逼不及待地要换人。昨天特朗普称或在明年初宣布下届联储局主席人选，而白宫国家经济委员会主任哈西特被视为热门人选。联储局主席更替本应是程序化的常规操作，但在特朗普主政下，却演变成一场权力博弈。



据《华尔街日报》报道，特朗普提前提名下任联储局主席，意在削弱现任主席鲍威尔的权威和影响力。特朗普毫不掩饰他对鲍威尔的不满，批评他「是一头固执的牛」，多次威胁要解除其职务。特朗普频频出招的原因，源自于双方在利率政策上的严重分歧。特朗普就任以来，对外加征关税明显恶化了美国的通胀，他希望联储局降息，将基准利率从约4.5%大幅下调至1%，以降低政府借贷成本，刺激经济和市场。但联储局需要平衡通膨与就业，「没有按照政治逻辑，而是按照自己相对专业的逻辑来推进相关政策」。



市场观察家普遍担忧，联储局独立性将被削弱，将对全球金融市场造成深远影响。若出现「在任的联储局主席」与「候任联储局主席」对峙的状态，这将弱化鲍威尔和他领导的联储局对市场的影响力。这种态势可能导致联储局无法向市场释放明确信号，加剧美国宏观经济政策的混乱。专家亦警告，若鲍威尔被解雇，「最初的反应将是金融市场剧烈波动，以及人们可以想像到的最大规模的美国资产抛售潮」。这种对联储局独立性的威胁，或加速「去美元化」进程，动摇美国在全球金融体系中的霸权地位。



特朗普誓要炒鲍威尔鱿鱼的另一原因，或与私利有关。他就任以来，多次被指控涉嫌利用内幕消息使亲信获利的事件，加剧了外界对联储局可能政治化的担忧。2025年4月，特朗普宣布暂缓征收关税前，曾公开呼吁公众「现在是买入的好时机」，随后股市应声暴涨。特朗普甚至在公开场合透露金融业嘉宾因此获得巨额收益。



特朗普选择的下任联储局主席提名人选，或将引发环球市场惊涛骇浪。当全球投资人在清晨打开财经新闻，他们不再只关注利率数字本身，而是揣测这些数字背后有多少政治考量。华尔街的交易员已学会了一个新短语——「特朗普溢价」，用来衡量这位总统每一条推文可能带来的市场波动。



辛正儿