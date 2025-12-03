Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 人口替换 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
8小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　马斯克在社交媒体发文：「一个国家不是地理，而是人民。如果替换了一个国家的人口，那么那个国家就不复存在」，明显针对的是西方各国的移民政策。

　　如此浅显之理，制定移民政策的上层精英却置若罔闻。最近的例子是美国政府「关门」，民主党提出的条件是，拨款2000亿美元用于非法移民的医疗保健。大量吸纳移民，当然是为了吸纳选票，因为原有的人口投票意愿已经十分低下，投票率往往不过半，政客需要吸纳新的票源，扩大票源，招徕移民包括非法移民，是最简便的手段。

　　引入移民，制造冲突的目标，可以转移关注，释放民怨的压力。美国的贫富差距，因为金融和科技的垄断，已经到了前所未有的地步，社会阶级两极分化，炒作种族和性别等身份议题，致使不同族群之间对立甚至仇恨，政客便能金蝉脱壳，不必解决现实问题，不仅民主党如此，特朗普亦然。

　　同样的还有英国政府，向酒店老板输送利益，签约7年安置非法移民，涉款数百亿英镑的公帑，上下其手的空间不言而喻。英国首相更宣布，向清真寺提供1000万英镑，保护他们不受攻击，而没有提及其他宗教场所如犹太教堂和基督教堂，此所以去年一名新当选的穆斯林女议员，手按可兰经宣誓就职，标志了穆斯林将成为英国的主体之一，不再是「客体」，也势将改写英国政治和文化。

　　于此同时，伦敦西区一名37岁的母亲，在家中遭遇不测，被她好心收留的流浪汉殴打致死。凶手的姓名起源于非洲，但英国传媒均称他是土生土长的英国人，这名母亲最大的错，在于将政策当真，身体力行，然而制定政策的上层精英，从来没有向穷人和难民打开过自己的家门。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
14小時前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
18小時前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
20小時前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
7小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
1小時前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
14小時前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
23小時前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
17小時前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
15小時前
更多文章
陶杰 - 美国人嗜甜如命 | 油尖多士
　　今年夏天，美国总统特朗普曾宣称已说服可口可乐在美国改用蔗糖，取代现有的玉米糖浆，被视为他关心民生的一项政策，但可口可乐公司至今并未正式证实。 　　特朗普到底是出于善心，关心美国人的健康问题，还是纯粹出于他对自己年轻时的美好回忆，以唤起选民对「让美国再次伟大」这句口号的想像，但是美国人的肥胖和相关疾病，已成为社会现象。美国人的肥胖率高达40%，其中68%更达到痴肥的程度。 　　在美国
2025-12-02 02:00 HKT
油尖多士