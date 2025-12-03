陶杰 - 人口替换 | 油尖多士

马斯克在社交媒体发文：「一个国家不是地理，而是人民。如果替换了一个国家的人口，那么那个国家就不复存在」，明显针对的是西方各国的移民政策。



如此浅显之理，制定移民政策的上层精英却置若罔闻。最近的例子是美国政府「关门」，民主党提出的条件是，拨款2000亿美元用于非法移民的医疗保健。大量吸纳移民，当然是为了吸纳选票，因为原有的人口投票意愿已经十分低下，投票率往往不过半，政客需要吸纳新的票源，扩大票源，招徕移民包括非法移民，是最简便的手段。



引入移民，制造冲突的目标，可以转移关注，释放民怨的压力。美国的贫富差距，因为金融和科技的垄断，已经到了前所未有的地步，社会阶级两极分化，炒作种族和性别等身份议题，致使不同族群之间对立甚至仇恨，政客便能金蝉脱壳，不必解决现实问题，不仅民主党如此，特朗普亦然。



同样的还有英国政府，向酒店老板输送利益，签约7年安置非法移民，涉款数百亿英镑的公帑，上下其手的空间不言而喻。英国首相更宣布，向清真寺提供1000万英镑，保护他们不受攻击，而没有提及其他宗教场所如犹太教堂和基督教堂，此所以去年一名新当选的穆斯林女议员，手按可兰经宣誓就职，标志了穆斯林将成为英国的主体之一，不再是「客体」，也势将改写英国政治和文化。



于此同时，伦敦西区一名37岁的母亲，在家中遭遇不测，被她好心收留的流浪汉殴打致死。凶手的姓名起源于非洲，但英国传媒均称他是土生土长的英国人，这名母亲最大的错，在于将政策当真，身体力行，然而制定政策的上层精英，从来没有向穷人和难民打开过自己的家门。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰