辛正儿 - 凝聚社会意志 大改革防火灾 | 社论

大埔宏福苑一场无情大火，夺走逾150条生命，另有30人至今失联，实为香港近年最惨烈的灾难之一。警方与廉署迅速行动，拘捕14名与维修工程相关人士，涉嫌使用不达标阻燃围网并造假通过测试，事件震惊全城。这场悲剧非单一意外，而是业界多年积弊的一次爆发，揭示部分人为谋暴利而罔顾人命，而前线工人的防火意识薄弱，更使风险大增。社会此刻须凝聚共识，支持政府彻查真相、严惩违法者，并推动根本性的防火安全改革。



这场大火直指建造业的深层问题。涉案者疑行贿受贿、围标、采用劣质物料，并系统性造假以规避监管，这些劣行，是蓄意危害公众安全的刑事犯罪。同时，前线棚架工人被揭发在工地吸烟及乱丢烟头，反映职安文化严重缺失。这些因素交织，形成一场本可避免的灾难。社会各界必须清醒认识：真正肇因是业界内部的违法行为与安全意识薄弱，任何试图转移焦点，皆是对逝者的不敬与对公义的背离。



其次，公众应全力支持政府部门依法彻查，廉署的介入尤为关键，须深挖背后的贪污网络，阻断「造假文化」的源头。司法机关应以最严肃态度处理此案，确保违法者承受应有刑责，向业界发出明确警示：以人命为代价的牟利行为绝不容忍。同时，监管机构必须反思现行审查机制的漏洞，强化全方位的突击检查，推行独立测试，惟有强力而多变的规管，才能对付狡猾的犯罪分子。



最后，社会需集中精力推动防火大改革。政府应借此契机，全面检视建造业的防火安全规例，提升阻燃物料标准，并加强对施工过程的监督。业界协会须强化职业培训与道德教育，建立曾犯案底的黑名单制度，让公众警惕。



这场大火带来转折点。我们不能让悲剧仅止于悲痛，而须将其转化为制度进步的动力，惟有如此，方能告慰逝者，守护未来。各界应摒弃杂音，凝聚共同意志，支持政府推行防火大改革，确保悲剧不再重演。



辛正儿