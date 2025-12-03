Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 凝聚社会意志 大改革防火灾 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
8小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　大埔宏福苑一场无情大火，夺走逾150条生命，另有30人至今失联，实为香港近年最惨烈的灾难之一。警方与廉署迅速行动，拘捕14名与维修工程相关人士，涉嫌使用不达标阻燃围网并造假通过测试，事件震惊全城。这场悲剧非单一意外，而是业界多年积弊的一次爆发，揭示部分人为谋暴利而罔顾人命，而前线工人的防火意识薄弱，更使风险大增。社会此刻须凝聚共识，支持政府彻查真相、严惩违法者，并推动根本性的防火安全改革。

　　这场大火直指建造业的深层问题。涉案者疑行贿受贿、围标、采用劣质物料，并系统性造假以规避监管，这些劣行，是蓄意危害公众安全的刑事犯罪。同时，前线棚架工人被揭发在工地吸烟及乱丢烟头，反映职安文化严重缺失。这些因素交织，形成一场本可避免的灾难。社会各界必须清醒认识：真正肇因是业界内部的违法行为与安全意识薄弱，任何试图转移焦点，皆是对逝者的不敬与对公义的背离。

　　其次，公众应全力支持政府部门依法彻查，廉署的介入尤为关键，须深挖背后的贪污网络，阻断「造假文化」的源头。司法机关应以最严肃态度处理此案，确保违法者承受应有刑责，向业界发出明确警示：以人命为代价的牟利行为绝不容忍。同时，监管机构必须反思现行审查机制的漏洞，强化全方位的突击检查，推行独立测试，惟有强力而多变的规管，才能对付狡猾的犯罪分子。

　　最后，社会需集中精力推动防火大改革。政府应借此契机，全面检视建造业的防火安全规例，提升阻燃物料标准，并加强对施工过程的监督。业界协会须强化职业培训与道德教育，建立曾犯案底的黑名单制度，让公众警惕。

　　这场大火带来转折点。我们不能让悲剧仅止于悲痛，而须将其转化为制度进步的动力，惟有如此，方能告慰逝者，守护未来。各界应摒弃杂音，凝聚共同意志，支持政府推行防火大改革，确保悲剧不再重演。

辛正儿

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
14小時前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
18小時前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
20小時前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
7小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
1小時前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
14小時前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
23小時前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
17小時前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
15小時前
更多文章
辛正儿 - 推动港深建跨境铁路 创轨道上大湾区时代 | 社论
　　高铁将香港与内地相连，粤港澳大湾区的「一小时生活圈」成为现实。特首李家超早前出席「国际铁路安全理事会」时说，香港与深圳正合作开展两个跨境铁路项目，包括港深西部铁路和北环线支线，将于10年内实现香港与深圳铁路网络的「无缝连接」。这一规划将促进大湾区的连通性，亦有助内地成熟的铁路技术「出海」。 　　广深港高铁香港段自2018年开通以来，累计运送跨境旅客达1.05亿人次。这个数字背后，是高铁「
2025-12-02 02:00 HKT
头条社论