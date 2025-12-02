Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 美国人嗜甜如命 | 油尖多士

陶杰
2小時前
时评 专栏
　　今年夏天，美国总统特朗普曾宣称已说服可口可乐在美国改用蔗糖，取代现有的玉米糖浆，被视为他关心民生的一项政策，但可口可乐公司至今并未正式证实。

　　特朗普到底是出于善心，关心美国人的健康问题，还是纯粹出于他对自己年轻时的美好回忆，以唤起选民对「让美国再次伟大」这句口号的想像，但是美国人的肥胖和相关疾病，已成为社会现象。美国人的肥胖率高达40%，其中68%更达到痴肥的程度。

　　在美国，肥胖（Fat）一词已经是禁忌，只能用Big Bone（骨架很大）来取代，因为肥胖在宗教含义之中，被视为懒惰贪婪的象征，今日则隐含贫穷低下之意，说人肥胖，即构成阶级歧视。但是无论是美国立国之初，还是科技主导的21世纪，穷人一直都存在，直至九十年代，美国人并没有明显的肥胖趋势。荷里活老电影之中，不计男女明星，其他配角或龙套之中，几乎看不到一个胖子。

　　但是近数十年来，美国人的饮食习惯已出现巨大转变，不但快餐普及，而且糖分不断攀升，美式早餐最常见的即食麦片，其实是玉米片，而且还添加了各种甜味；美国警匪片常见的冬甩，更加是糖分炸弹，美国人的口味已经被改造成了嗜甜如命，都是因为玉米制糖的极其廉价，成为超级食品公司的必选，可口可乐的玉米糖浆即为一例。

　　正如美国农民的命运为超级粮商主宰，普通消费者也逃不出例如嘉吉之类的食品巨头的掌控，随着这些垄断资本势力的不断扩大，美国多年来出现过许多饮食风潮，例如各种超级健康食物如麦片和牛油果，而关于胆固醇和脂肪的争议至今不休，令人不得不怀疑，美国人的饮食，早已沦为资本的游戏。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

