辛正儿 - 推动港深建跨境铁路 创轨道上大湾区时代 | 社论

高铁将香港与内地相连，粤港澳大湾区的「一小时生活圈」成为现实。特首李家超早前出席「国际铁路安全理事会」时说，香港与深圳正合作开展两个跨境铁路项目，包括港深西部铁路和北环线支线，将于10年内实现香港与深圳铁路网络的「无缝连接」。这一规划将促进大湾区的连通性，亦有助内地成熟的铁路技术「出海」。



广深港高铁香港段自2018年开通以来，累计运送跨境旅客达1.05亿人次。这个数字背后，是高铁「公交化」营运带来的便利。目前，香港高铁不仅直达广州南、深圳北、福田等多个站，更覆盖全国90余个城市，包括北京、上海、武汉、成都等大城市。



2024年5月，广佛南环城际、佛莞城际铁路开通，与已建成的佛肇城际、莞惠城际铁路实现「四线贯通」，形成横贯粤港澳大湾区的城际铁路。这一网络从西向东连通肇庆、佛山、广州、东莞、惠州5座城市，全程只需2小时15分钟，实现了「随到随走」的便捷出行。香港更有需要以轨道进一步连接大湾区的铁路网发展。



此外，内地高铁经过15年发展，从技术的「跟跑者」成长为「领跑者」。截至2024年底，中国高铁营业总里程达4.8万公里，占全球高铁总里程7成以上。中国高铁技术不仅规模庞大，且营运场景丰富，位居全球前列位置。



香港与内地加强合作建设跨境铁路，引进内地先进技术、标准和管理经验，有助两地铁路融合。这种合作模式具长远意义，使香港铁路系统与内地合一，减少对外国系统的依赖。而这种融合不仅更加先进，更加物有所值。



港深西部铁路和北环线支线这2个跨境项目，可在基建科技上确立香港「内联外通」的角色。港深西部铁路项目将研究引入新营运商机制，探索「港铁+深铁」联营模式，这将是两地运营管理经验的一次深度融合。香港作为国际金融中心及创科中心，在基建融资、建造技术、项目营运、绿色科技发展等方面均具竞争优势。这些优势使香港不仅能服务本地，更能贡献国家，甚至协助内地铁路技术和建造工程「出海」。



辛正儿