辛正儿 - 灾后支援 以人为本 | 社论

辛正儿
7小時前
　　大埔宏福苑一场无情5级火，夺去逾百宝贵生命，摧毁多个家园，更在幸存者心中烙下难以磨灭的创伤。这场灾难不仅曝露了城市安全的隐患，更考验着社会对灾后重建的承担与智慧。面对逾千家庭一夕崩塌的生活，政府与社会各界必须超越短期救济思维，以「人性化处理」为核心，建立系统性、持续性的支援体系，才能真正助灾民走出阴霾。

　　心理重建是灾后支援的关键。正如香港精神健康促进会主席陈仲谋所指，灾难后约一成受害者或患上创伤后压力症，尤其是经历亲人离世、家园尽毁的灾民，更易陷入自责、悲愤与绝望。政府应设跨部门小组，与专业心理机构合作，针对不同背景的家庭——如失去经济支柱的单亲家长、顿失依靠的长者、或需突然承担照顾责任的子女——提供「量身订造」的辅导方案。例如，对丧偶者须处理其孤独感与生活重组；对失去子女的父母则需引导其面对创伤记忆。同时，必须正视心理复原的长期性，支援不应止于灾后数月，而需延续一段时间，透过定期追踪与社区陪伴，防止创伤恶化为抑郁或更大危机。

　　其次，经济与生活支援必须具弹性与前瞻性。许多灾民正面临双重打击：既要承受亲人离世之痛，又需应付生计断绝的现实。例如，原本依赖配偶收入的家庭主妇可能被逼重返职场，却因技能脱节或身心状态不稳而求职困难；部分家庭更可能背负火灾前已存在的房屋按揭债务。政府应主动介入，协调银行提供按揭还款宽限期，并联同劳工部门开设就业培训与职位配对计划，协助灾民逐步恢复经济自主。此外，社福机构可设立「个案管理员」制度，由专人长期跟进每个家庭的需求，避免灾民在繁琐申请程序中孤立无援。

　　目前各界捐款虽多，但若由不同机构分散发放，不仅容易重复或遗漏，更可能增加灾民申请负担。政府应主导成立集中分配机制，并按家庭需求分级处理：例如优先为长者与儿童提供医疗与教育资源；对失去居所者则结合房屋署与社福机构，提供中长期住宿方案。此举既能避免资源浪费，也能确保援助「到位」。

　　这场大火提醒我们，灾难的影响远不止于物质损失。社会必须摒弃「灾后热情易冷」的惯性，转而建立制度化、常态化的支援机制。政府可参考国际经验，制订《重大灾难心理与社会重建指南》，明确界定各阶段责任主体与资源投放方式；同时鼓励社区建立「邻里支持网络」，通过定期探访与活动，重建灾民的社会连结。

　　「灾难之下，没有人是孤岛。」惟有以人为本、以长期关怀为纲，才能让受创的心灵找到归途，让破碎的生活重见曙光。这不仅是政府的责任，更是整个社会共同的承诺。

辛正儿

头条社论