Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 「政府效率部」落幕 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
3小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　特朗普就任之初成立的「政府效率部」正式宣布解散。虽然原本就是一个合约制的临时部门，但正如预期，雷声大雨点小，实际产生的影响几乎为零，白忙一场。

　　主管「政府效率部」的马斯克满怀雄心壮志，一欲大刀阔斧，精简架构，裁撤冗员，提高行政效率。「新政」推行不久，乌龙事件不断，一些被裁的关键人员很快收到复聘通知，尤其负责核武器的人手被裁，正常运作中断，曝露安全故障之威胁。

　　马斯克是科技天才，政治上相当幼稚，用管理企业的思维和考核来管理政府部门，必然引发各种抵制，裁撤过程的各种乌龙，完全可能是公务员自编自导，给马斯克难堪，不得不收回成命。果然，马斯克上任不过百日便黯然离职，这个部门再也没有人关注，等同名存实亡。

　　「政府效率部」之解散，象征美国选民之期望正式落空，正因如此，人事管理局局长古柏早前还一度辩解，声称「将继续保留其工作准则」，只是不再需要「一个集中率领的部门」，闻之令人失笑。

　　改变旧有制度，对抗官僚，本来就是难如登天的事，中国历史上凡重大改革，必有代表性的人物集中领导，从管仲、商鞅、王安石、张居正之大权在握，甚至不得不亲自出马如雍正皇帝。

　　美国虽然历史短，但发展至今，政府的官僚主义也已经是沉疴痼疾，特朗普不是不知道，所以才选了外来的马斯克，但政府内部利益藩篱根深蒂固，改革又必须借重公务员，空降新人既无经验，又无时间，特朗普只在任四年，明年又要应付国会选举，有如四十多年前的英国喜剧「首相你想点」之讽刺，铁打的衙门，流水的政客，一个「拖字诀」就能玩残想改革的人。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
5小時前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小時前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小時前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
5小時前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜逾百有心人带物资助灾民渡难关 网民赞善举：最美的景色是人
突发
6小時前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小時前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小時前
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
02:08
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
影视圈
14小時前
更多文章
陶杰 - 美国「农场末日」 | 油尖多士
　　美国密西西比河一带的农场最近陷入困境，破产数字高达三分之一，比两年前翻了一倍，农民称之为「农场末日」（Farmageddon），急需政府提供援助，已经等不及特朗普的法案。 　　美国的农田很早便实现大规模机械耕作，农民被视为农场主，手中良田何止万亩，形象有如电视剧「黄石公园」中所刻画霸气的农场主，事实并非如此，因为种甚么作物，原料来源，使用的肥料，收成标准，粮食价格，全部不由这些农场主决定
2025-11-26 02:00 HKT
油尖多士