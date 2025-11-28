陶杰 - 「政府效率部」落幕 | 油尖多士

特朗普就任之初成立的「政府效率部」正式宣布解散。虽然原本就是一个合约制的临时部门，但正如预期，雷声大雨点小，实际产生的影响几乎为零，白忙一场。



主管「政府效率部」的马斯克满怀雄心壮志，一欲大刀阔斧，精简架构，裁撤冗员，提高行政效率。「新政」推行不久，乌龙事件不断，一些被裁的关键人员很快收到复聘通知，尤其负责核武器的人手被裁，正常运作中断，曝露安全故障之威胁。



马斯克是科技天才，政治上相当幼稚，用管理企业的思维和考核来管理政府部门，必然引发各种抵制，裁撤过程的各种乌龙，完全可能是公务员自编自导，给马斯克难堪，不得不收回成命。果然，马斯克上任不过百日便黯然离职，这个部门再也没有人关注，等同名存实亡。



「政府效率部」之解散，象征美国选民之期望正式落空，正因如此，人事管理局局长古柏早前还一度辩解，声称「将继续保留其工作准则」，只是不再需要「一个集中率领的部门」，闻之令人失笑。



改变旧有制度，对抗官僚，本来就是难如登天的事，中国历史上凡重大改革，必有代表性的人物集中领导，从管仲、商鞅、王安石、张居正之大权在握，甚至不得不亲自出马如雍正皇帝。



美国虽然历史短，但发展至今，政府的官僚主义也已经是沉疴痼疾，特朗普不是不知道，所以才选了外来的马斯克，但政府内部利益藩篱根深蒂固，改革又必须借重公务员，空降新人既无经验，又无时间，特朗普只在任四年，明年又要应付国会选举，有如四十多年前的英国喜剧「首相你想点」之讽刺，铁打的衙门，流水的政客，一个「拖字诀」就能玩残想改革的人。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰