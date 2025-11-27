黄丽君 - 投票率背后的选举分析 | 中环High Tea

政府为下月7日举行的立法会换届选举，推出了铺天盖地的选举宣传，开支预算约1.77亿元，市民只要去到任何公众地方，都会看到政府呼吁市民在选举日投票的讯息。政府宣传无处不在，相信届时的投票率必定会达标，超越2021年立法会换届选举的约30%。



香港选举的投票率在过去几届出现了如过山车般的起伏。2016年的立法会换届选举投票率是58.28%，2021年的则是30.22%。在这两个选举中间，香港亦进行了一次区议会选举，于2019年黑暴期间举行，投票率高达71.23%。



几次选举的投票率落差相当大，原因当然与政治环境的改变有关。无论是超高的投票率或是超低的投票率，可能都是受到与社会情绪相关的因素影响，因此政府在分析投票率的高低时，毋须单看一个数字，事实上在整体投票率背后，实在有更有意义、更重要的环节去分析。



整体投票率背后有甚么值得探讨的环节？若要分析香港的选举文化，要为选举制度未来的发展找出一些可供参考的资讯，整体投票率背后的数据都有参考作用。举例说，在下月选举中投票的选民年龄分布如何？哪区、哪一类屋苑的投票情况如何？选民的居所在相当程度上会反映到家庭收入，政府透过分析便会知道哪类市民对投票特别踊跃或特别冷淡。



有了上述这些资讯，对政府日后做选民登记宣传会有帮助，对政府未来鼓励选民投票制订宣传策略的工作也可以更到位，所以这类选举后的分析，与选举前的大规模宣传同样重要。



今年的整体登记选民人数较2021年立法会换届选举时的登记选民数字减少了约33万人，当中18-20岁的新增登记选民数字较前届人数有相当大跌幅。年轻人对选举的参与热诚为何偏低？这是否会是政府未来推动选举工作上一个要下工夫的环节？就此，政府是否也要作出更深入的分析？除了选民登记数字外，于选举日有投票的18-20岁选民比率有几多，是否也是另一个要分析的现象？



政府的选举工作不会止于投票日，选举过后有更重要的检讨工作做，做好赛后分析是为下次选举作更好的准备。



黄丽君