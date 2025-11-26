Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 撑残疾运动员奋斗 共铸多元共融社会 | 社论

辛正儿
3小時前
　　香港代表团为参加全国残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会（残特奥会）举行授旗仪式，行政长官李家超亲自向代表团团长、文体旅局局长罗淑佩授旗，展现政府对残疾运动员的高度重视。本届赛事，香港派出历来最庞大的代表团，超过280位运动员将参与多个项目，其中硬地滚球赛事由香港承办，显示本港在推动残疾人体育发展上的努力与成就。

　　香港运动员近年屡创佳绩，从奥运会的剑击、游泳，到残奥会的硬地滚球、游泳，健儿们在国际赛场上屡屡展现非凡实力。例如，在巴黎残奥会夺得100米蛙泳铜牌的吴卓恩、多次在国际赛事中获奖的硬地滚球选手梁育荣和张沅，他们的成就与健全运动员一样，都是香港的骄傲。这些佳绩不仅是运动员个人努力的成果，更是香港体育发展多元化的体现。健全与残疾运动员同样以坚毅意志挑战极限，他们的表现打破了社会对「残障即弱者」的印象，证明了体育精神的普世价值——无论身体条件如何，只要拥有梦想与坚持，都能发光发热。

政府支持与资源投入

　　特区政府近年对残疾人体育的支持力度不断加强。从资源投入到政策制订，均体现了推动共融社会的决心。例如，体育学院自今年4月起，首次为残疾运动员设立「成年队」资助组别，为他们提供更稳定的训练环境与资源。这种支持不仅帮助运动员专注于竞技表现，更吸引更多残疾人士投身运动，实现自我价值。此外，香港承办残特奥会部分项目，不仅提升了本地赛事的专业水平，也促进了社会对残疾人体育的关注与理解。

　　香港作为国际大都会，不仅需要在经济与科技上追求卓越，更应在社会价值上展现包容与进步。支持运动员，无论是健全还是残疾，是社会共同的责任。市民的鼓励与认可，能为运动员注入动力，正如硬地滚球选手张沅所期待的那样，「现场坐满观众，打气声带来鼓励」。这种支持不仅限于赛场，更应体现在日常生活中：从消除对残疾人士的偏见，到推动无障碍设施建设，再到鼓励多元参与社会事务，每一步都是共建平等社会的基石。

　　伤残奥运会的历史与精神告诉我们，体育不仅是竞技，更是对人性价值的颂扬。从1948年古特曼医生为伤兵举办的斯托克．曼德维尔运动会，到今天全球瞩目的残疾人体育盛事，其核心始终是「突破极限、平等共融」。香港运动员的成就，正是这种精神的体现。让我们携手支持所有运动员，不论健全与否，共同建设一个更加公平、共融的社会，让每一个梦想都有绽放的舞台。

