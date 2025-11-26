陶杰 - 美国「农场末日」 | 油尖多士

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 美国「农场末日」

陶杰
3小時前
时评 专栏
　　美国密西西比河一带的农场最近陷入困境，破产数字高达三分之一，比两年前翻了一倍，农民称之为「农场末日」（Farmageddon），急需政府提供援助，已经等不及特朗普的法案。

　　美国的农田很早便实现大规模机械耕作，农民被视为农场主，手中良田何止万亩，形象有如电视剧「黄石公园」中所刻画霸气的农场主，事实并非如此，因为种甚么作物，原料来源，使用的肥料，收成标准，粮食价格，全部不由这些农场主决定，而是规模超级的美国粮商，即俗称的ABC三家，再加上法国公司达孚（简称D），四大粮商在最高峰的时期控制全世界80%的粮食交易。

　　尽管从土地规模和产权而言，美国农民可号称独立的农场主，却依然是底层的打工仔。因为特朗普的关税战，美国的大豆、稻米出口首当其冲受到影响，另一面机械进口的成本同时增加，而全球粮食价格却下跌，三重打击之下，自然苦不堪言。

　　英国名嘴克拉逊遭BBC解雇之后回归田园，在牛津郡拥有1000公顷的田地，开始制作耕种节目。英国所有农夫，本来有来自欧盟的津贴，每年达35亿镑，但在脱欧之后，换由英国政府填补，左支右绌才挪出24亿镑，补贴大幅减少。克拉逊的节目制作之初，恰好遇上疫情，一年下来，几乎分文不赚，完全是白忙一场。

　　克拉逊身家过亿，当然可以承受风险，但普通农民如何？即使美国所谓的农场主，耕作高度机械化，也只能在破产边缘挣扎，因为绝大部分的利润都被大粮商瓜分，他们完全控制农业的上下游，又擅长金融游戏，美国农民寄希望于特朗普，想要撼动此一资本结构，岂非难如登天。

